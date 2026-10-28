La presidenta de México reivindicó la resistencia de los pueblos indígenas

"No fue un encuentro de dos mundos, fue la imposición de uno", dijo la Presidenta mexicana sobre la llegada de los europeos a América y reivindicó la resistencia de los pueblos indígenas.
Durante el acto conmemorativo del 12 de octubre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum destacó la resistencia histórica de los pueblos indígenas y afromexicanos, así como la importancia de reconocer sus derechos en la Constitución. La mandataria presentó avances de los programas de infraestructura, los planes de justicia y las inversiones destinadas directamente a las comunidades, a través de mecanismos como el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM).
Sheinbaum recordó que la fecha dejó de conmemorarse oficialmente como el Día de la Raza para dar paso a una visión que reconoce la diversidad cultural y la resistencia de los pueblos originarios.
Durante su intervención, explicó que la conmemoración del 12 de octubre estuvo vinculada durante años con el concepto del Día de la Raza, basado en la idea de que la llegada de los europeos a América dio origen al mestizaje. "Pero esa visión tenía como sustento la visión europea", expresó.
Ante ello, la Presidenta sostuvo que México tiene la responsabilidad de reconocer la herencia cultural. "Todos los mexicanos tenemos una obligación: reconocer el legado de grandeza de los pueblos indígenas y afromexicanos", afirmó.
La mandataria recordó que el Senado de la República reconoce el 12 de octubre como el Día de la Nación Pluricultural, aunque señaló que su gobierno considera fundamental destacar el significado de la resistencia de estas comunidades. "Si no fuese por esa resistencia, hoy México no sería lo que es", agregó.
"No fue un encuentro de dos mundos, fue la imposición de uno", dijo la Presidenta mexicana y agregó: "Nuestros pueblos originarios decidieron irse a las montañas porque no querían perder su libertad y su cultura; gracias a ello se conservó la gran reserva de valores morales. culturales y espirituales que nutren la grandeza de México".
Sobre el FAISPIAM, apuntó: "Si ustedes gustan, lo podemos presentar en la Constitución para que quede establecido que siempre los pueblos indígenas y afromexicanos tendrán un recurso, un presupuesto. Como bien dijeron, no es una dádiva, no es un apoyo, es justicia".
En el mismo acto, Adolfo Regino, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), destacó los cambios constitucionales que reconocen a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, lo que les permite administrar y ejercer directamente recursos públicos.
"Lo primero que queremos señalar es la importancia del reconocimiento que hoy tienen nuestros pueblos y comunidades en la Constitución mexicana, en su carácter de sujetos de derecho público, y con ello la capacidad para administrar y ejercer los recursos públicos de manera directa", explicó.