Lácteos Verónica: la Justicia extendió hasta abril de 2028 el concurso de acreedores

El presidente de la compañía no podrá viajar al exterior sin autorización previa del juzgado.

La Justicia extendió hasta abril de 2028 el concurso preventivo de acreedores de Lácteos Verónica, una de las empresas del sector lácteo que atraviesa dificultades económicas. La decisión respondió a la magnitud del proceso, la cantidad de acreedores involucrados y las particularidades de la actividad productiva de la firma.

La medida fue dispuesta por el Juzgado Comercial N.º 17, Secretaría N.º 34, de la Ciudad de Buenos Aires, mediante una resolución firmada por el juez subrogante Horacio Robledo. De esta manera, el procedimiento, que inicialmente tenía previsto finalizar en febrero de 2028, contará con dos meses adicionales.

El concurso preventivo de Verónica S.A.C.I.A.F. e I. fue abierto formalmente el martes 20 de octubre. Desde entonces, trabajadores, productores, proveedores y acreedores siguen el avance de un proceso que permitirá determinar las deudas de la compañía y evaluar las posibilidades de alcanzar un acuerdo para reorganizar sus obligaciones, publicó Aire.

Designaron a los profesionales que intervendrán en el concurso

Uno de los primeros pasos fue la designación de las sindicaturas encargadas de intervenir en el expediente judicial. El juzgado realizó el sorteo de los profesionales y posteriormente quedaron aceptados los cargos.

Como sindicatura general fue designado el Estudio Ernesto Lerner, representado por Julio Lerner y Cecilia García Chescota. En tanto, Fernández Torrado Contadores Públicos quedó a cargo de la sindicatura verificante, con Matías Giacomini como representante.

La sindicatura verificante solicitó una ampliación de los plazos establecidos originalmente para la presentación y evaluación de los créditos. El pedido se fundamentó en las dificultades operativas que podría presentar un concurso de estas características.

Cómo deberán verificar sus deudas los acreedores

La resolución judicial contempló la dispersión geográfica de los acreedores y las particularidades del funcionamiento de la industria láctea, donde intervienen productores, proveedores, trabajadores y otros actores comerciales.

Para facilitar el procedimiento, se habilitó la presentación de documentación en formato PDF destinada a la verificación de créditos. Además, se informó que los datos bancarios podrán remitirse a la dirección de correo electrónico verificacionveronicasa@gmail.com.

Esta instancia permitirá determinar cuáles eran las obligaciones pendientes de la empresa al 20 de octubre de 2026, fecha de apertura del concurso preventivo.

La verificación constituye una etapa fundamental porque establece qué acreedores podrán participar del proceso y cuáles serán los montos reconocidos judicialmente.

Las fechas clave del concurso preventivo de Lácteos Verónica

La Justicia estableció un cronograma que se extenderá durante 2027 y los primeros meses de 2028, con distintas instancias para verificar créditos, presentar observaciones y negociar un eventual acuerdo.

Las principales fechas previstas son:

17 de febrero de 2027: último día para que los acreedores soliciten la verificación de sus créditos.

10 de marzo de 2027: vencimiento del plazo para presentar observaciones.

12 de marzo de 2027: fecha límite para incorporar impugnaciones y observaciones.

11 de mayo de 2027: presentación del informe individual de créditos por parte de la sindicatura.

6 de agosto de 2027: plazo para que el juzgado resuelva sobre los créditos verificados.

23 de agosto de 2027: fecha límite para que la empresa presente una propuesta de agrupamiento y clasificación de acreedores, si decide hacerlo.

20 de septiembre de 2027: presentación del informe general de la sindicatura.

19 de octubre de 2027: eventual resolución sobre la categorización de acreedores.

21 de marzo de 2028: plazo máximo para que Lácteos Verónica difunda sus propuestas de acuerdo.

12 de abril de 2028, a las 10: fecha prevista para una eventual audiencia informativa.

21 de abril de 2028: finalización del período de exclusividad para negociar con los acreedores.

Qué implica la extensión del concurso preventivo

El concurso preventivo es un procedimiento judicial que permite a una empresa con dificultades económicas intentar reorganizar sus deudas y alcanzar acuerdos con sus acreedores para evitar una eventual quiebra.

En el caso de Lácteos Verónica, la ampliación de los plazos no implica que la compañía haya alcanzado una solución financiera, sino que dispone de un cronograma más extenso para cumplir las distintas etapas del proceso.

Durante ese período deberán determinarse los créditos reconocidos, establecerse las categorías de acreedores y formularse las propuestas de pago correspondientes.

La instancia decisiva llegará en abril de 2028, cuando vencerá el período de exclusividad previsto para que la empresa negocie un acuerdo preventivo con sus acreedores.