La UBA otorgará el título de Doctor Honoris Causa al papa León XIV ante su próxima visita

La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió otorgar el título de Doctor Honoris Causa al papa León XIV, cuyo nombre secular es Robert Francis Prevost. La decisión fue aprobada por unanimidad por el Consejo Superior de la institución, en el marco de la expectativa por una próxima visita del Pontífice a la Argentina.

La distinción académica reconoció su trayectoria y sus intervenciones en debates internacionales vinculados con la desigualdad, la pobreza, las migraciones, la crisis ambiental y el impacto de la inteligencia artificial en el mundo laboral.

Desde la universidad destacaron que el reconocimiento trascendió su condición de jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano y máxima autoridad de la Iglesia católica, al considerar sus aportes a la reflexión sobre los principales desafíos de las sociedades contemporáneas.

Destacaron su compromiso con el diálogo y la diversidad

En los fundamentos de la resolución, la UBA señaló que la figura de León XIV adquirió particular relevancia por promover el diálogo “como herramienta para la construcción de consensos” y por impulsar el “reconocimiento de la dignidad de quienes piensan, creen y viven de manera diferente”.

Asimismo, la institución remarcó que estos principios se vincularon con los valores que orientan su actividad académica y su compromiso con la formación de profesionales.

“Por todo esto, la Universidad de Buenos Aires, como institución pública de referencia en la producción de conocimiento, reconoce entre sus principios fundamentales la diversidad de ideas, la libertad de pensamiento y el intercambio fecundo entre perspectivas plurales”, expresaron desde la casa de estudios.

Los motivos del reconocimiento al Pontífice

La UBA recordó que el título de Doctor Honoris Causa constituye una de sus máximas distinciones académicas y se concede a personalidades cuyas trayectorias y pensamientos tuvieron una influencia significativa en la vida social, cultural e intelectual.

En este caso, el Consejo Superior consideró especialmente las intervenciones del Papa en cuestiones relacionadas con la dignidad humana, la convivencia entre diferentes comunidades y la necesidad de construir sociedades más inclusivas.

“La resolución destaca que su compromiso con la paz internacional, sus contribuciones al diálogo entre diferentes culturas y religiones y su labor en favor de la promoción de la dignidad humana y de la construcción de sociedades más inclusivas constituyen méritos excepcionales que esta Universidad entiende oportuno reconocer”, concluyeron.