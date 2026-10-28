Comedores escolares: Berisso explicó los cambios en la alimentación y anunció nuevos controles

La transformación del sistema de alimentación escolar fue presentada por Verónica Berisso ante Diputados. La ministra detalló diferencias en los desayunos, defendió el nuevo esquema de compras para 966 escuelas y anunció una Coordinación Técnica Nutricional.
La transformación del sistema de alimentación escolar en Entre Ríos fue el eje de la exposición que realizó este miércoles la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, ante la Cámara de Diputados provincial.
La funcionaria explicó los motivos que llevaron al Gobierno a modificar el esquema de compras de desayunos y meriendas, presentó los resultados de relevamientos realizados en las escuelas y anunció nuevas medidas para fortalecer los controles y mejorar la calidad nutricional.
Acompañada por el director de Comedores, Lautaro Azzalini, Berisso repasó las acciones desarrolladas desde el inicio de la gestión y defendió la necesidad de revisar un modelo de adquisición de alimentos que, según sostuvo, llevaba más de dos décadas en funcionamiento.
Además, brindó precisiones sobre la licitación destinada a abastecer a 966 establecimientos educativos de los 17 departamentos entrerrianos, cuyo procedimiento quedó detenido por una medida cautelar judicial.
"Desde que asumimos, trabajamos en el sostenimiento y la mejora de los servicios de alimentación escolar, entendiendo que la alimentación de los niños constituye una parte fundamental de su bienestar, crecimiento y desarrollo", expresó la ministra durante su presentación ante los legisladores.
Detectaron diferencias en los desayunos escolares
Entre fines de 2024 y principios de 2025, el Ministerio de Desarrollo Humano analizó las actas de supervisión elaboradas por la Dirección de Comedores. El relevamiento se concentró especialmente en los desayunos escolares y permitió identificar dificultades relacionadas con los horarios de prestación, la composición de los alimentos y las diferencias existentes entre establecimientos educativos.
A partir de esos resultados, la Provincia impulsó una reorganización para que los desayunos se ofrecieran durante la primera hora de ingreso a clases. La medida se trabajó de manera articulada con el área de Educación y estuvo acompañada por la elaboración de menús sugeridos, orientados a incorporar una mayor variedad de alimentos.
Sin embargo, menos del 15% de las instituciones relevadas había conseguido modificar los productos ofrecidos a los estudiantes. Para Berisso, ese resultado mostró que las recomendaciones no habían sido suficientes para producir cambios generalizados. "Esta situación permitió comprender que la elaboración de recomendaciones, por sí sola, no alcanzaba para lograr una transformación generalizada", sostuvo.
La desigualdad en las prestaciones alimentarias
Otro de los aspectos que destacó la ministra fue la diferencia entre los desayunos que recibían los estudiantes. Según el diagnóstico presentado, aproximadamente la mitad de los alumnos que concurrían a comedores escolares recibía leche con pan, mientras que la otra mitad no accedía a esa misma prestación.
La funcionaria consideró que esa situación reflejaba la necesidad de establecer criterios comunes para los establecimientos educativos de toda la provincia. En ese marco, explicó que el Gobierno buscaba reducir las diferencias territoriales y garantizar una base nutricional compartida, independientemente de la ubicación de cada institución.
"El acceso a una alimentación adecuada no debe depender de la escuela o del departamento que viva cada niño, sino que exista una base común que garantice condiciones más equitativas", afirmó Berisso. También señaló que las intervenciones habían permitido detectar desvíos y dificultades para realizar un seguimiento adecuado de los alimentos y de los recursos destinados al servicio.
Por qué decidieron modificar el sistema de compras
Frente a los problemas identificados, el Ministerio analizó experiencias desarrolladas en otras provincias y evaluó alternativas para reorganizar la adquisición, distribución y composición nutricional de los desayunos y meriendas. La revisión incluyó tanto las prestaciones alimentarias como los mecanismos administrativos utilizados para financiar y controlar las compras.
"Por todo lo expuesto, tomamos la decisión de cambiar el sistema de compras de los desayunos y meriendas, dejando atrás un modelo de compra que tiene más de 20 años y que, como es de público conocimiento, no estaba cumpliendo las expectativas nutricionales ni daba la certeza de que los fondos lleguen a donde tienen que llegar", manifestó la ministra.
De acuerdo con la explicación oficial, el nuevo esquema fue diseñado para establecer requisitos nutricionales comunes y mejorar la trazabilidad de los productos. También contempló mecanismos de documentación de las entregas, con el propósito de facilitar la supervisión estatal y verificar el cumplimiento de las prestaciones previstas.
La licitación contempló más de 31 millones de raciones
Uno de los puntos centrales de la presentación fue la licitación pública destinada a garantizar el abastecimiento de alimentos en 966 establecimientos escolares distribuidos en los 17 departamentos de Entre Ríos. Berisso detalló que el pliego estableció una provisión de 176.609 raciones diarias.
-966 Establecimientos escolares.
-176.609 Raciones diarias previstas.
-31,8 M Raciones durante el ciclo lectivo.
En total, el procedimiento contempló 31.789.620 raciones durante el ciclo lectivo, con requisitos mínimos de energía, proteínas, calcio, hierro, zinc y vitaminas. También se incorporaron alternativas de productos sin TACC, destinadas a estudiantes que necesitaran una alimentación libre de gluten.
La propuesta adjudicada incluyó tanto la provisión de alimentos como la logística necesaria para distribuirlos en las escuelas. Según explicó la funcionaria, las prestaciones continuarían bajo supervisión del Estado provincial, con documentación respaldatoria para controlar las entregas y realizar el seguimiento correspondiente.
Qué ocurrió con la medida cautelar judicial
Durante su exposición, Berisso también se refirió a la situación judicial que afectó la implementación del nuevo esquema. La ministra aclaró que la compra de los productos contemplados en la licitación no había llegado a concretarse debido a la medida cautelar que detuvo el procedimiento.
En ese sentido, explicó que la Provincia permanecía "a la espera de que el Poder Judicial emita una resolución definitiva sobre el planteo judicial en curso". La funcionaria diferenció así el proceso administrativo de contratación de la efectiva adquisición y distribución de los alimentos.
Mientras continuó esa situación, se mantuvo vigente el sistema descentralizado de compras mediante tarjetas Sidecreer, utilizado por los comedores escolares. De esta manera, el mecanismo habitual de adquisición de productos permaneció en funcionamiento, sin que se concretara el reemplazo previsto por la licitación.
Anunciaron una Coordinación Técnica Nutricional
Otro de los anuncios realizados ante Diputados fue la creación de una Coordinación Técnica Nutricional, concebida como un área transversal a las distintas políticas alimentarias del Ministerio de Desarrollo Humano. Su finalidad será fortalecer los criterios técnicos, unificar lineamientos y mejorar la planificación de las prestaciones.
Berisso informó, además, que el Gobierno provincial trabajaba en la reglamentación de la Ley Provincial Nº 10.594, sancionada en 2018. La funcionaria vinculó ambas iniciativas con la necesidad de consolidar criterios nutricionales y mejorar la organización de los programas alimentarios.
En paralelo, destacó la conformación de una mesa interdisciplinaria e interinstitucional integrada por la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), el Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos, los ministerios de Desarrollo Humano y Salud, el Consejo General de Educación y la empresa prestadora.
Participación de universidades y especialistas
Según explicó la ministra, el espacio de trabajo buscará incorporar conocimientos científicos, técnicos y territoriales para elaborar propuestas de mejora continua. La participación de instituciones académicas y profesionales permitirá analizar la composición de los alimentos y aportar criterios especializados a las decisiones del Gobierno.
"Venimos a ratificar que tenemos la sincera y firme voluntad de escuchar a todos los sectores, de revisar con total apertura lo que sea necesario y de corregir el rumbo cuantas veces haga falta trabajando de manera conjunta", expresó Berisso ante los diputados.
La funcionaria sostuvo que la transformación del servicio requería una articulación entre diferentes organismos y actores vinculados con la alimentación escolar. En ese sentido, presentó la asistencia técnica como una herramienta para acompañar la implementación de las medidas y revisar sus resultados.
Capacitaron a casi 2.000 trabajadores de comedores
La exposición también incluyó un balance sobre las acciones destinadas al personal que desempeña tareas en las cocinas escolares. Berisso informó que 1.991 trabajadores habían participado de un programa de formación continua desarrollado junto con la UADER, cifra equivalente al 66,47% de la planta total.
"Para esta gestión, el personal de cocina no es un mero eslabón operativo: son actores sociales profundamente relevantes en la vida cotidiana de las escuelas", expresó la ministra, al destacar la importancia de quienes preparan diariamente los alimentos destinados a los estudiantes.
Asimismo, indicó que los cocineros suplentes fueron incorporados al cronograma general de pagos de la Provincia. También informó que se habían iniciado 69 sumarios administrativos por incumplimientos, como parte de las intervenciones realizadas en el funcionamiento del sistema.
El objetivo de mejorar la alimentación escolar
En el cierre de su presentación, Berisso reafirmó que las modificaciones impulsadas por el Gobierno provincial apuntaron a fortalecer el servicio de comedores escolares, mejorar la calidad nutricional de las prestaciones y establecer mecanismos de control sobre los recursos públicos.
La ministra planteó que los cambios debían contemplar tanto la alimentación que reciben los estudiantes como las condiciones de trabajo del personal, la organización administrativa y la supervisión de las entregas.
De esta manera, la exposición ante la Cámara de Diputados permitió conocer los fundamentos oficiales de la transformación del sistema, mientras la implementación de la licitación continuó condicionada por la resolución judicial pendiente.