Fiesta Nacional de la Avicultura en Crespo: preparan tres días de exposición, gastronomía y espectáculos

La Fiesta Nacional de la Avicultura 2026 se realizará del 6 al 8 de noviembre en Crespo, con los shows de Turf, El Polaco y Soledad Pastorutti como principales atractivos musicales. La celebración también incluirá una exposición dedicada a la producción avícola, tecnología, emprendimientos, gastronomía y actividades recreativas. Las entradas tendrán valores de entre 28.000 y 40.000 pesos, según la jornada.

La presentación de la 32ª edición se realizó en la sede del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, con la participación del intendente de Crespo, Marcelo Cerutti; la presidenta de la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura, Mariela Galínger; y el secretario ejecutivo del organismo turístico provincial, Sebastián Bel.

Durante el encuentro, los organizadores destacaron que la fiesta permitirá mostrar el desarrollo de la actividad avícola y, al mismo tiempo, ofrecer propuestas para toda la familia. El evento se desarrollará en el predio de la avicultura, ubicado en el acceso a Crespo, donde avanzan los trabajos de acondicionamiento para recibir a los visitantes.

Turf, El Polaco y Soledad: programación y precios

El intendente Marcelo Cerutti confirmó los artistas que encabezarán cada una de las tres jornadas de la Fiesta Nacional de la Avicultura.

La programación principal y precios de la entrada será la siguiente:

Viernes 6 de noviembre: $28.000, con la presentación de Turf.

Sábado 7 de noviembre: $35.000, con El Polaco.

Domingo 8 de noviembre: $40.000, con Soledad.

El jefe comunal explicó que la propuesta musical comenzará desde temprano y que habrá presentaciones de distintos grupos, además de los artistas nacionales. La intención es que el público pueda recorrer el predio y participar de las actividades durante toda la jornada.

También funcionará un escenario joven, una iniciativa incorporada en la edición anterior que permitirá la participación de bandas y artistas de Crespo y localidades cercanas.

“Hay un escenario joven que se hace como una peña joven. Se trabaja con dos escenarios a la vez, algo que nos resultó muy exitoso porque se promocionan grupos de la ciudad y de la zona”, señaló el intendente.

Según explicó el intendente, las entradas podrán adquirirse a través de la página web de la Municipalidad de Crespo o directamente en el predio el día de la fiesta.

Marcelo Cerutti, intendente de Crespo (foto Elonce)

La organización espera recibir visitantes de distintas localidades entrerrianas y de otras provincias, atraídos tanto por los espectáculos como por las actividades productivas, comerciales y recreativas.

Tecnología, robótica y novedades de la producción avícola

Uno de los espacios centrales de la fiesta será el pabellón dedicado exclusivamente a la avicultura, donde empresas y productores mostrarán novedades vinculadas con la actividad.

Mariela Galínger, presidenta de la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura, explicó que la exposición reunirá a distintos eslabones de la cadena productiva, desde las granjas y la crianza de aves hasta la industrialización del pollo y el huevo.

“Se hace una articulación entre lo que nosotros todos los días trabajamos en el campo, en la granja, junto con las empresas que tienen la ciencia, la tecnología, los galpones, las ventas, los pollitos bebé y la industrialización tanto de pollo como de huevo”, sostuvo.

La dirigente destacó que los visitantes podrán conocer los avances tecnológicos aplicados a la producción, incluidos desarrollos de robótica y genética avícola.

“Hay un pabellón que es netamente avícola. El mismo productor puede ir e informarse sobre cuál es la última tecnología, porque tenemos hasta la robótica. Hay empresas que traen robots y las cabañas también nos muestran cuál es la última genética”, detalló Galínger.

Además de ofrecer información a quienes trabajan en el sector, la exposición buscará acercar la actividad avícola al público general y mostrar cómo se desarrolla una de las producciones características de Crespo.

Una fiesta para recorrer con toda la familia

Cerutti definió la celebración como un paseo que combina diferentes actividades y permite conocer el potencial productivo, comercial y cultural de la ciudad.

“Yo defino la fiesta como un paseo, porque uno puede encontrar la parte de la avicultura, con toda la tecnología y la innovación, y después una serie de comercios, empresas, concesionarios y emprendedores que hacen que sea un paseo mucho más amplio”, explicó.

El predio ferial contará con un patio gastronómico, un sector cervecero y espacios destinados a empresas, artesanos y emprendimientos. Este año también se incorporarán más actividades lúdicas y juegos orientados especialmente al público joven.

Mariela Galínger, presidenta de la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura (foto Elonce)

Por su parte, Galínger remarcó que el encuentro permitirá reconocer la historia de la producción avícola en Crespo y el trabajo de quienes impulsaron su desarrollo.

“Hemos estado trabajando en conjunto con la Municipalidad para volver a remarcar la cultura del trabajo y el reconocimiento a nuestros pioneros, a nuestros visionarios en la avicultura, porque gracias a ellos hoy estamos donde estamos”, expresó.

La presidenta de la asociación también invitó a quienes todavía no conocen la fiesta a recorrer la exposición y descubrir los procesos vinculados con la producción de carne de pollo y huevos.

“Los nuevos visitantes van a conocer la avicultura tanto de pollo como de huevo, van a tener mucha información y también recreación”, afirmó.

Una maratón de 10 kilómetros como actividad previa

Como parte de las actividades vinculadas con la fiesta, este sábado 31 de octubre se realizará una maratón de 10 kilómetros en Crespo, que contará con un circuito renovado.

Cerutti señaló que la competencia ya había superado los 150 inscriptos al momento de la presentación y que los organizadores esperaban acercarse a los 200 participantes.

“Es una maratón que va tomando cada vez más jerarquía con el tiempo. Hubo un cambio de circuito que resultó muy interesante para la gente que se dedica a esto”, explicó.

La jornada deportiva también incluirá una caminata familiar, destinada a quienes quieran sumarse a una actividad recreativa. El intendente destacó que esta propuesta permitirá comenzar a generar movimiento en la ciudad antes del inicio de la celebración principal.

La importancia de la fiesta para Crespo y Entre Ríos

El secretario ejecutivo del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, Sebastián Bel, destacó el vínculo entre la producción y el turismo como uno de los aspectos centrales de la Fiesta Nacional de la Avicultura.

“Es un evento que se viene posicionando año a año y que le hace muy bien a la producción para mostrar todo lo que tiene que ver con la avicultura, pero también para disfrutar y para que toda esta microrregión se active a través del turismo y de la música”, manifestó.

En tanto, Cerutti resaltó que la celebración es organizada conjuntamente por la Municipalidad de Crespo y la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura, institución que impulsó originalmente el evento.

Galínger sostuvo que la fiesta representa una oportunidad para reunir a productores, empresas y vecinos alrededor de una actividad que forma parte de la identidad de la ciudad.

“Realmente es celebrar en conjunto el campo, la ciudad, esta gran alegría que tenemos nosotros y esta identidad de ser Capital Nacional de la Avicultura”, concluyó.