Habilitaron las entradas para la Fiesta Nacional de la Avicultura: precios y descuentos

Las entradas para la Fiesta Nacional de la Avicultura ya se encuentran a la venta para la 32ª edición, que se desarrollará los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2026. La organización estableció precios diferenciados para residentes de Crespo y su ejido y para visitantes de otras localidades y provincias.

Según informó Paralelo 32, los tickets pueden adquirirse online mediante SimplePass, tanto para una jornada como para las tres noches. También hay venta presencial en las cajas de la Municipalidad de Crespo y en el Área de Prevención y Seguridad Urbana de la Terminal de Ómnibus, de lunes a viernes de 7 a 12.

La cartelera tendrá como principales figuras nacionales a Turf, que actuará el viernes; El Polaco, previsto para el sábado; y Soledad Pastorutti, quien será la artista central del domingo.

(Municipalidad de Crespo)

Cuánto cuestan las entradas para la FNA

Para los residentes de Crespo y ejido, la entrada del viernes cuesta $26.000, la del sábado $24.000 y la del domingo $30.000. El combo para ingresar durante las tres jornadas tiene un valor de $56.000.

En el caso de quienes lleguen desde otras localidades o provincias, los valores son de $35.000 para el viernes, $30.000 para el sábado y $45.000 para el domingo. El paquete para las tres noches cuesta $80.000.

También habrá diferencias respecto del ingreso gratuito de menores. Para residentes de Crespo y ejido, podrán entrar sin cargo los menores de hasta 16 años inclusive. Para visitantes, el beneficio alcanzará a los menores de hasta 10 años inclusive.

Descuentos y cuotas sin interés

Los jubilados tendrán un 20% de descuento, tanto para las entradas individuales como para el combo de tres jornadas, mediante la presentación del carnet correspondiente.

En el caso de jubilados residentes en Crespo y ejido, ese beneficio podrá utilizarse únicamente mediante la compra en las cajas municipales o directamente en la puerta del predio durante la fiesta. Las personas con discapacidad tendrán ingreso gratuito presentando el Certificado Único de Discapacidad (CUD), beneficio que corresponde al titular.

Además, los clientes del Banco Entre Ríos podrán comprar sus entradas con tarjetas de crédito Visa o Mastercard y abonarlas en hasta tres cuotas sin interés.

Tres jornadas de espectáculos

La Fiesta Nacional de la Avicultura volverá a combinar espectáculos musicales con propuestas vinculadas a la identidad productiva de la región. Además de las figuras nacionales, participarán artistas locales y de localidades cercanas.

La programación se distribuirá entre el escenario principal y la Peña Joven, con actividades durante las tres jornadas.

La 32ª edición se realizará en el predio ferial ubicado sobre el Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín y Alemanes del Volga, con una propuesta organizada por la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura y la Municipalidad.