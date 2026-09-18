Llega Estación Urbana para recibir la primavera en la Peatonal de Paraná: qué propuestas habrá

REDACCIÓN ELONCE
Estación Urbana se realizará este sábado desde las 10 horas en la Peatonal San Martín de Paraná, entre Urquiza y La Paz. Participarán 54 comercios y habrá juegos, descuentos, gastronomía y espectáculos. "La idea es que la Peatonal vuelva a vivir", explicaron a Elonce.
Estación Urbana se realizará este sábado en la Peatonal San Martín de Paraná con la participación de 54 comercios, juegos, descuentos, propuestas gastronómicas y espectáculos en vivo. La iniciativa comenzará a las 10 horas y se extenderá durante la jornada, coincidiendo con la llegada de la primavera.
La actividad abarcará el tramo comprendido entre Urquiza y La Paz, además de comercios ubicados en calles transversales. Quienes participen de los diferentes juegos podrán obtener descuentos para utilizar en los establecimientos adheridos.
"La idea es que la gente pueda venir a disfrutar el día en la Peatonal como solíamos hacerlo antes, que vuelva a activarse y a vivir a través de los colores y los juegos", explicó a Elonce Emilia Quiroga, una de las impulsoras de la propuesta y referente de la cafetería Minuan.
Música y actividades durante toda la jornada
La programación incluirá folclore, bailarines, DJ y música electrónica, con distintas intervenciones a lo largo del día. El escenario principal estará ubicado sobre calle Urquiza, en inmediaciones de Plaza 1º de Mayo.
La mayoría de los establecimientos permanecerá abierta de corrido, mientras que los locales gastronómicos extenderán sus actividades hasta alrededor de las 23 horas. Para las primeras horas de la tarde también está prevista la presentación de una banda de folclore.
La iniciativa fue impulsada por comerciantes y contó con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná y de entidades vinculadas al sector comercial. Los organizadores plantearon que el objetivo es generar nuevas experiencias en el centro y promover una mayor circulación de público.
Una apuesta para reactivar la Peatonal
Jonatan Ciarrocas, referente de Yenny Librerías, señaló que la propuesta buscó repensar el centro como un espacio donde puedan desarrollarse actividades similares a las que habitualmente ofrecen otros paseos comerciales.
"Más allá del momento económico, también hay que acompañarlo con una movida y una actividad. El centro históricamente le da vida a la ciudad", expresó.
Los organizadores esperan que Estación Urbana tenga continuidad y pueda replicarse con nuevas ediciones. La intención, explicaron, es combinar oportunidades comerciales con propuestas recreativas que permitan a los paranaenses volver a elegir la Peatonal como lugar de paseo y encuentro.