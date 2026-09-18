Lanzarán una incubadora para acelerar proyectos tecnológicos y atraer inversiones privadas desde el Mirador TEC, en Paraná. La iniciativa, denominada Mirador Impulsa, fue anticipada durante una actividad realizada a pocos días del primer aniversario del espacio provincial.

El gobernador Rogelio Frigerio explicó que el programa estará orientado a iniciativas relacionadas con la economía del conocimiento, las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. El objetivo será acompañar ideas con cierto grado de desarrollo hasta convertirlas en proyectos sustentables.

“Estamos entrando en una nueva etapa con Mirador Impulsa, una incubadora y aceleradora de proyectos”, señaló a Elonce el mandatario durante la presentación. También destacó el crecimiento de empresas tecnológicas, las exportaciones del sector y el empleo especializado.

El balance del primer año

Al repasar el origen del Mirador TEC, Frigerio recordó que el edificio había sido pensado inicialmente para dependencias de la administración pública. Su gestión decidió modificar ese destino y transformarlo en un polo tecnológico.

“Creíamos que estábamos desaprovechando el mejor lugar de Paraná. Se nos ocurrió que este contexto era ideal para crear un gran polo de tecnología, industria del conocimiento e inteligencia artificial”, explicó.

El gobernador sostuvo que la cantidad de empresas instaladas y los reconocimientos recibidos durante el primer año respaldaron aquella decisión. “Los resultados muestran que estuvimos en lo correcto y eso nos llena de orgullo y satisfacción”, afirmó.

Lanzarán una incubadora para acelerar proyectos tecnológicos.-

Empleo y exportaciones tecnológicas

Durante la actividad, el ministro de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos, Fabián Boleas, informó que el empleo relacionado con la economía del conocimiento creció un 4% por encima de la media durante el último año. Según los datos expuestos, esa expansión representó cerca de 2.000 puestos laborales.

También señaló que las exportaciones de productos y servicios tecnológicos aumentaron alrededor de un 10% durante el primer trimestre. La estrategia oficial busca aprovechar la presencia de universidades, profesionales y empresas vinculadas con las ciencias y la tecnología. "Todos somos conscientes que el conocimiento se está convirtiendo en un commodity más y acá está Entre Ríos desde el Estado generando los puentes necesarios entre el conocimiento con este radio vinculado a la educación que tenemos en entre Ríos, en Paraná en particular”, valoró Boleas.

Lanzarán una incubadora para acelerar proyectos tecnológicos.-

Por su parte, el director general de Mirador TEC, Carlos Pallotti, remarcaron que la entidad recibió proyectos procedentes de diferentes puntos del país y del exterior. Algunas iniciativas, indicaron, buscaron instalarse en Entre Ríos para desarrollarse con profesionales de la provincia.

“Vienen y dicen ‘Queremos ver si los podemos desarrollar con talento entrerriano, con talento de la zona’. Y a eso le estamos agregando alguna fuente de financiamiento, siempre del ámbito privado, porque así estamos trabajando, para tratar de acompañar algunos de esos proyectos y que puedan tener financiamiento cuando sea necesario”, expresó Pallotti.

Lanzarán una incubadora para acelerar proyectos tecnológicos y atraer inversiones

La vinculación con la industria y el campo

Frigerio destacó que el espacio también permitió conectar empresas tecnológicas con sectores productivos tradicionales. Esa articulación estuvo dirigida a mejorar procesos, elevar la productividad e incorporar nuevas herramientas.

“El Mirador TEC está para impulsar el desarrollo de la industria y del campo entrerriano. Esa interacción existe permanentemente desde hace un año”, expresó.

El mandatario consideró que ambos modelos productivos son compatibles y sostuvo que la incorporación de tecnología permitirá fortalecer la competitividad de las compañías radicadas en Entre Ríos.

Mirador Impulsa acompañará proyectos tecnológicos desde su etapa inicial.-

Educación e inteligencia artificial

La estrategia provincial también incluyó acciones dentro del sistema educativo. Frigerio informó que alrededor de 3.000 estudiantes del nivel primario recibieron formación vinculada con inteligencia artificial.

Además, la Provincia capacitó a más de 10.000 docentes en el uso y la enseñanza de esas herramientas. Según destacó el gobernador, Entre Ríos se ubicó entre las primeras cinco jurisdicciones argentinas que incorporaron estos contenidos.

Las autoridades consideraron que la expansión de la economía del conocimiento requerirá una relación permanente entre el sistema educativo y las nuevas demandas laborales.

Lanzarán una incubadora para proyectos tecnológicos.-

El programa Mirador Impulsa

El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, explicó que la incubadora seleccionará proyectos tecnológicos que todavía se encuentren en una etapa inicial o tengan un desarrollo incipiente.

Las propuestas elegidas recibirán acompañamiento técnico y profesional para acelerar su crecimiento. El programa también buscará conectarlas con sectores productivos y posibles fuentes de financiamiento privado.

Colello sostuvo que el papel del Estado consistirá en facilitar esa articulación sin aportar necesariamente los recursos económicos. “La idea es tender puentes entre la formación, los proyectos innovadores, los sectores productivos y los inversores”, explicó.

En paralelo, mencionó el proceso de modernización administrativa, la implementación del expediente electrónico y la incorporación de trámites digitales mediante la plataforma Mi Entre Ríos.

Las autoridades adelantaron que próximamente se conocerán los requisitos, plazos y mecanismos de selección para acceder a Mirador Impulsa.