Paro universitario en Entre Ríos: la medida se cumple hoy y el martes

El paro universitario en Entre Ríos se cumple este viernes 18 de septiembre y continuará el martes 22, con la adhesión de los gremios docentes AGDU y Sitradu y del sindicato nodocente Apuner.

La medida fue convocada por el Frente Sindical Universitario tras un nuevo fracaso de las negociaciones paritarias de las universidades nacionales. Las organizaciones reclamaron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El lunes 21 de septiembre, Día del Estudiante, no habrá clases en las universidades. Por ese motivo, las dos jornadas de paro se realizarán este viernes y el próximo martes, publicó APF.

Reclamo por salarios y financiamiento

El Frente Sindical Universitario informó que el Gobierno nacional volvió a ofrecer un incremento salarial del 3%, propuesta que ya había sido rechazada por las organizaciones.

Los sindicatos señalaron que ese porcentaje se encontraba lejos de lo dispuesto por la Ley de Financiamiento Universitario y por la medida cautelar que ordenó aplicar su artículo 5.

Según el Frente Sindical, los salarios acumularon un retraso del 33,4% y la deuda con los trabajadores equivaldría a unos cuatro sueldos.

Los gremios que adhieren en Entre Ríos

AGDU y Sitradu representan a los docentes universitarios y forman parte de Conadu y Conadu Histórica, respectivamente. Apuner nuclea a los trabajadores nodocentes e integra Fatun.

Las tres federaciones participan del Frente Sindical Universitario y se sumaron al plan de lucha nacional, que contempla 23 días de protestas en diferentes puntos del país.

Los gremios también anunciaron una nueva Marcha Nacional Universitaria para el 15 de octubre.

Los puntos del plan de lucha

El cronograma anunciado incluye:

-Paro universitario los días 18 y 22 de septiembre.

-Marcha Nacional Universitaria el 15 de octubre.

-Un total de 23 días de protestas en todo el país.

Las organizaciones afirmaron que la protesta busca defender el financiamiento de las universidades públicas, la recomposición salarial y las becas estudiantiles.

También reclaman recursos para garantizar las actividades de docencia, investigación y extensión, además del funcionamiento de los hospitales universitarios.