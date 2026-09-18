Disfraces, "peinados locos" y alegría: así recibieron la primavera en la Escuela del Centenario

Así recibieron la primavera en la Escuela del Centenario.

La Escuela del Centenario de Paraná celebró la llegada de la primavera y el Día del Estudiante con una jornada cargada de colores, disfraces y propuestas recreativas. Los alumnos participaron de diferentes actividades preparadas especialmente para cerrar la semana y recibir la nueva estación.

La directora María Eugenia Arce y la vicedirectora Raquel Salinas explicaron a Elonce que cada grado trabajó sobre una temática particular. El festejo incluyó además un desfile en el que los estudiantes mostraron sus producciones y caracterizaciones.

(Elonce)

"Los diversos grados prepararon distintas temáticas para trabajar este día", señaló Salinas. La iniciativa contó también con el acompañamiento de docentes, familias y la cooperadora escolar.

Sombreros, personajes y "peinados locos"

Los estudiantes de primer grado asistieron con diferentes sombreros, mientras que segundo trabajó específicamente sobre la primavera. En cuarto, la consigna fueron los llamativos “peinados locos”.

Por su parte, quinto grado recreó “El Bosque Encantado” y sexto eligió personajes cinematográficos. El desfile permitió reunir todas las propuestas y contempló un reconocimiento para el grado ganador.

(Elonce)

Messi, Elsa, Cenicienta, Capitán América, Spider-Man, Mario, piratas, conejos y abejas estuvieron entre los personajes elegidos por los chicos. "Hoy es el día más lindo porque es el día de los disfraces", expresó uno de los pequeños ante Elonce.

Una celebración de toda la comunidad

La cooperadora también acompañó la organización con diferentes materiales, entre ellos pintura y stickers utilizados para preparar la jornada.

Las autoridades destacaron que la intención fue celebrar el Día del Estudiante y la llegada de la primavera mediante una propuesta que involucrara a toda la comunidad educativa.

Tras las actividades realizadas durante la mañana, la celebración estaba prevista también para el turno tarde, con la misma propuesta desde las 13 horas.