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Haciendo Comunidad Jornada abierta en el CPC

Celebrarán los 128 años del Centro Comercial de Paraná con reconocimientos en una jornada abierta

La actividad será el miércoles 23, desde las 15, en el CPC. Mauricio Benintende anticipó a Elonce que habrá una disertación económica y reconocimientos a comercios históricos. La participación será gratuita.

18 de Septiembre de 2026
Centro Comercial e Industrial de Paraná
Centro Comercial e Industrial de Paraná Foto: archivo Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La actividad será el miércoles 23, desde las 15, en el CPC. Mauricio Benintende anticipó a Elonce que habrá una disertación económica y reconocimientos a comercios históricos. La participación será gratuita.

Los 128 años del Centro Comercial e Industrial de Paraná serán celebrados con una jornada abierta y gratuita el próximo miércoles 23 de septiembre, desde las 15, en el Centro Provincial de Convenciones.

 

La actividad también se desarrollará en el marco de las propuestas vinculadas con los 200 años de la ciudad. El presidente de la entidad, Mauricio Benintende, explicó a Elonce que el programa incluirá una disertación económica, presentaciones institucionales y reconocimientos.

 

“Vamos a realizar un evento para conmemorar los 128 años del Centro Comercial e Industrial de Paraná, en conjunto con las actividades por los 200 años de la ciudad”, señaló.

 

Una jornada abierta y gratuita

 

El encuentro estará destinado a comerciantes, empresarios, representantes de instituciones y público general. La entrada no tendrá costo, aunque desde la organización recomendaron completar previamente la inscripción.

 

Las personas interesadas podrán registrarse mediante un enlace disponible en la página oficial del Centro Comercial e Industrial de Paraná. Quienes se anoten anticipadamente contarán con acreditación y tendrán una ubicación preferencial dentro del salón.

Mauricio Benintende, presidente del Centro Comercial e Industrial de Paran&aacute; (foto Elonce)
Mauricio Benintende, presidente del Centro Comercial e Industrial de Paraná (foto Elonce)

Benintende aclaró que también podrán ingresar quienes se presenten directamente el día de la actividad, aunque su ubicación dependerá de la disponibilidad existente.

 

Reconocimientos a comercios históricos

 

Uno de los momentos centrales será el reconocimiento a establecimientos comerciales de extensa trayectoria. La propuesta buscará destacar a negocios que acompañaron el crecimiento de Paraná desde finales del siglo XIX y comienzos del XX.

 

La historia institucional del Centro Comercial e Industrial se remonta a 1896. Por ese motivo, durante la jornada se repasará su presencia en el desarrollo económico y social de la capital entrerriana y la región.

 

También participará un historiador local vinculado con la edición de publicaciones conmemorativas de los 200 años de la ciudad. Su exposición permitirá reconstruir parte de la evolución comercial e industrial de Paraná.

 

Una celebración con perfil institucional

 

El programa contemplará, además, la presentación del reconocido economista Esteban Domecq, quien analizará aspectos vinculados con la actividad productiva y comercial.

 

Benintende indicó que el aniversario tendrá principalmente un perfil festivo y de reconocimiento institucional. En ese sentido, consideró conveniente separar la celebración de las gestiones que la entidad realiza ante organismos públicos por la situación económica.

 

“Queremos darle una característica de reconocimiento a la trayectoria de los comercios más antiguos y a la historia del Centro Comercial”, sostuvo.

Celebrarán los 128 años del Centro Comercial de Paraná

La jornada comenzará a las 15 del miércoles 23 de septiembre en el Centro Provincial de Convenciones. La inscripción previa será gratuita y podrá realizarse en el sitio web de la institución.

Temas:

Centro Comercial e Industrial de Paraná Mauricio Benintende Centro Provincial de Convenciones
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