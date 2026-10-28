Paraguay campeón sudamericano U15: Maximiliano Seigorman contó en El Once Deportivo cómo lograron el título

REDACCIÓN ELONCE
Paraguay se consagró campeón sudamericano U15 de básquet por primera vez en su historia. Maximiliano Seigorman, head coach de las selecciones paraguayas, habló en El Once Deportivo sobre la conquista, el trabajo con los juveniles y los próximos desafíos internacionales.
Paraguay campeón sudamericano U15 de básquet fue uno de los principales temas de una nueva edición de El Once Deportivo, donde Maximiliano Seigorman, head coach de las selecciones nacionales paraguayas, analizó la histórica consagración. El seleccionado consiguió su primer título continental en la categoría, después de finalizar el torneo con tres victorias y una derrota.
El entrenador argentino, que asumió la coordinación de los seleccionados paraguayos en junio, dialogó con Elonce desde El Salvador, donde se encontraba por otro compromiso internacional. Durante la entrevista, destacó el rendimiento del equipo y explicó cómo se desarrolló el proceso de preparación que permitió alcanzar el campeonato.
"Estoy muy contento con estos resultados y estas noticias del trabajo que venimos haciendo en Paraguay", expresó Seigorman. El entrenador remarcó que la conquista representa un avance para el básquet paraguayo, aunque aclaró que el proyecto busca generar cambios que trasciendan los resultados inmediatos.
Un campeonato que cambió la historia del básquet sudamericano
La consagración tuvo una importancia particular por los antecedentes de la competencia. Hasta esta edición, solamente Argentina, Brasil y Venezuela habían conseguido el título sudamericano U15.
"Si vos ves el historial, el Sudamericano tuvo 30 ediciones. 17 la ganó Argentina, ocho la ganó Brasil, cuatro la ganó Venezuela y esta es la primera vez en la historia que aparece un cuarto equipo y es Paraguay", destacó el entrenador.
El certamen se disputó bajo un nuevo sistema de clasificación, que permitió la ausencia de Argentina y Brasil debido a que ambos seleccionados ya tenían asegurada su participación en la siguiente instancia internacional mediante el ranking FIBA. Esta modificación abrió oportunidades para otros países de la región.
La importancia de competir en las categorías juveniles
Seigorman consideró que el nuevo formato debe evaluarse a lo largo de varias temporadas, especialmente por sus consecuencias en el desarrollo de los jugadores.
"Yo creo que hay que darle tiempo, que en el transcurso de los años podamos tener un panorama más claro de lo que sucede", sostuvo durante la entrevista.
El entrenador explicó que las competencias sudamericanas permiten medir el nivel de cada generación frente a rivales internacionales. En ese sentido, advirtió que la clasificación directa a instancias superiores puede reducir las oportunidades de preparación de las selecciones juveniles.
El triunfo ante Venezuela que encaminó el título
Paraguay consiguió una victoria decisiva frente a Venezuela por 62 a 60, en un encuentro que se resolvió durante los últimos segundos. El resultado fue fundamental porque ambos equipos finalizaron igualados en la clasificación y la diferencia en el enfrentamiento directo favoreció al seleccionado paraguayo.
Seigorman recordó que el partido presentó numerosas dificultades. Su equipo llegó a estar diez puntos por debajo y debió realizar un importante esfuerzo para recuperar terreno.
"El primer partido con Venezuela nos encontramos abajo en el marcador, lo pudimos dar vuelta, nos volvieron a superar, estábamos 10 puntos abajo y llegamos a la última pelota con el balón en nuestro poder", relató.
Una definición que se resolvió en el último segundo
La última posesión terminó con una conversión paraguaya que permitió conseguir el triunfo y obtener una ventaja determinante para la definición del campeonato.
"Pudimos anotar ese balón en el último segundo y nos permitió después llegar empatado con Venezuela y ganarle la ventaja por el desempate directo", explicó el head coach.
El seleccionado también derrotó a Ecuador por 72 a 63 y a Chile por 71 a 67. Su única caída fue frente a Uruguay por 83 a 58, en un encuentro que el entrenador reconoció como una actuación por debajo de las posibilidades del plantel.
Seigorman explicó cómo trabaja con los juveniles paraguayos
Más allá del campeonato, el entrenador dedicó parte de la entrevista en El Once Deportivo a describir las diferencias entre los sistemas de formación de Paraguay y Argentina.
Según explicó, una de las principales dificultades que encontró al asumir su función fue la cantidad de partidos que disputan los jóvenes basquetbolistas paraguayos, tanto en competencias escolares como en sus respectivos clubes.
"Los chicos compiten demasiado y tienen poco entrenamiento", advirtió. Señaló que algunos adolescentes llegan a disputar cinco o seis partidos durante un fin de semana, situación que limita el tiempo destinado a mejorar aspectos físicos y técnicos.
El entrenamiento físico y técnico como prioridad
Para modificar esa situación, Seigorman impulsó una metodología que prioriza las prácticas y el desarrollo individual por encima de la acumulación de encuentros competitivos.
"Yo estoy convencido que el básquet, en esas edades, es clave que haya una mejora en el aspecto físico, no solamente ir a un gimnasio, sino directamente lo postural, de tener mejores condiciones físicas para poder desarrollarte, competir, la fuerza, mejorar los contactos", sostuvo.
El entrenador explicó que también se trabaja junto con los técnicos de los clubes para unificar criterios de preparación. Además, destacó las instalaciones del Comité Olímpico Paraguayo, en Asunción, donde se concentran los seleccionados juveniles.
Los jugadores destacados del seleccionado campeón
La consagración también estuvo acompañada por reconocimientos individuales. Uno de los jugadores paraguayos, identificado durante la entrevista como Yang, fue elegido como el más valioso del torneo, mientras que Iván Nuevo integró el quinteto ideal.
Seigorman destacó que ambos desarrollan parte de su formación en el exterior. Uno reside en Chicago, Estados Unidos, mientras que Nuevo vive en España. Los dos decidieron representar a Paraguay y participaron del proceso de preparación del seleccionado.
"Cuando yo llegué en junio, estuvo un mes que era su receso escolar en Estados Unidos. Se vino, entrenó conmigo, hicimos trabajos individuales con él también", recordó sobre uno de los integrantes del plantel.
Un proyecto que busca resultados a largo plazo
El head coach sostuvo que el título sudamericano representa un respaldo al trabajo realizado durante los últimos meses, pero insistió en que el verdadero objetivo consiste en fortalecer la estructura del básquet paraguayo.
"Cuando vos conseguís estos títulos te ratifica y te pone contento, pero no es el objetivo final", afirmó.
En ese sentido, planteó la necesidad de mejorar las competencias locales, acompañar el desarrollo de los juveniles y generar oportunidades para que puedan continuar sus carreras en otros países. "Yo quiero que mejore la liga, que los jugadores quieran salir a jugar al exterior, que hay muchos chicos que a los 18 años ya dejan de jugar", manifestó.
La AmeriCup será el próximo desafío de Paraguay
Después del campeonato sudamericano, Paraguay comenzará su preparación para la AmeriCup juvenil del próximo año, donde enfrentará a seleccionados de mayor jerarquía internacional.
Seigorman explicó que tendrán aproximadamente siete meses para mejorar aspectos técnicos y físicos antes de medirse con equipos como Argentina, Brasil, Estados Unidos y Canadá.
"Hoy el gran desafío es el mejoramiento técnico, porque creo que los chicos juegan tanto que por ahí nos cuesta mucho demostrar técnicamente que podemos sortear las dificultades tácticas", señaló.
El básquet femenino también tendrá competencias internacionales
Durante la entrevista, Seigorman también repasó los próximos compromisos de las selecciones femeninas paraguayas. Confirmó que se encontraba en El Salvador para participar de la AmeriCup de básquet 3x3 de mayores, tanto en la rama masculina como femenina.
Además, adelantó que el seleccionado U15 femenino disputará próximamente el Sudamericano en Venezuela, donde buscará obtener una plaza para la siguiente competencia continental.
"Sería histórico poner a Paraguay en una preclasificación olímpica o una clasificación olímpica, mismo así en un mundial", expresó al referirse a las aspiraciones del básquet 3x3.