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Policiales Intervención policial

Concordia: Intentó abusar de dos niñas, los vecinos lo golpearon y terminó detenido

Un hombre de 58 años fue reducido y golpeado por vecinos tras un presunto intento de abuso sexual contra dos niñas. La Policía intervino para proteger a las menores y trasladó al sospechoso al Hospital Masvernat. La Fiscalía ordenó su detención.

28 de Octubre de 2026
Intento de abuso sexual contra dos niñas: un detenido.
Intento de abuso sexual contra dos niñas: un detenido. Foto: Archivo Elonce.

Un hombre de 58 años fue reducido y golpeado por vecinos tras un presunto intento de abuso sexual contra dos niñas. La Policía intervino para proteger a las menores y trasladó al sospechoso al Hospital Masvernat. La Fiscalía ordenó su detención.

Un hombre de 58 años fue detenido por un presunto intento de abuso sexual contra dos niñas durante la noche de este miércoles. El sospechoso fue reducido y agredido físicamente por un grupo de vecinos que intervino para impedir los presuntos tocamientos. Posteriormente, debió ser trasladado al Hospital Delicia Concepción Masvernat para recibir atención médica.

 

 

El procedimiento estuvo a cargo de personal de Comisaría Cuarta, que acudió al lugar tras recibir un requerimiento relacionado con una situación que involucraba a dos menores de edad. Cuando los efectivos llegaron, encontraron a varias personas que estaban golpeando al hombre señalado como responsable del episodio.

 

 

De acuerdo con la información policial, el sospechoso habría intentado realizar tocamientos de índole sexual sobre las niñas, pero no logró concretar su accionar debido a la intervención de vecinos del sector. Las circunstancias del hecho quedaron bajo investigación judicial.

 

Los vecinos intervinieron y el sospechoso sufrió lesiones

 

Al arribar al lugar, los funcionarios policiales constataron que el hombre estaba siendo agredido por un grupo de personas. Ante esa situación, intervinieron para separar al sospechoso de quienes lo golpeaban y evitar que continuaran las agresiones.

 

En paralelo, los efectivos procedieron a resguardar a las dos menores involucradas. La intervención permitió ponerlas bajo protección mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes.

 

 

El hombre presentaba lesiones visibles como consecuencia de los golpes recibidos. Por ese motivo, fue trasladado al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde quedó sujeto a una evaluación médica para determinar su estado de salud.

 

La Fiscalía ordenó su detención por tentativa de abuso sexual

 

Tras las primeras actuaciones, el personal policial informó lo sucedido al fiscal interviniente, Mauro Jaume, quien dispuso la aprehensión del hombre de 58 años.

 

La medida fue ordenada en el marco de una investigación por el supuesto delito de tentativa de abuso sexual simple, calificación legal inicial atribuida al episodio denunciado.

 

De esta manera, el sospechoso quedó a disposición de la Justicia, mientras se continuaron las diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.

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