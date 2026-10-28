Aumento para la Policía Federal en noviembre: cuánto cobrará cada jerarquía con la nueva escala salarial

Los efectivos de la Policía Federal Argentina recibirán un aumento salarial del 1,6% desde noviembre de 2026. La actualización forma parte de una suba escalonada del 9,8%. Los haberes van desde $821.333,50 para cadetes hasta $3.771.757,45 para comisarios generales.
El aumento para la Policía Federal en noviembre será del 1,6% y comenzará a aplicarse desde el domingo 1 de noviembre de 2026, de acuerdo con la escala salarial establecida por el Ministerio de Seguridad Nacional mediante la Resolución 844/2026. La actualización alcanza a las distintas jerarquías de la Policía Federal Argentina (PFA), desde el personal en formación hasta los cargos superiores.
Con los nuevos valores, un agente percibirá una remuneración de referencia de $1.143.015,94, mientras que un comisario general tendrá un haber de $3.771.757,45. En el caso de los cadetes de primer y segundo curso, el monto será de $821.333,50. Estas cifras no incluyen los suplementos que puedan corresponder según la función y situación particular de cada efectivo.
La mejora forma parte de un esquema de incrementos salariales que comenzó en septiembre y se extenderá hasta diciembre. Según lo informado, el ajuste acumulado previsto para ese período fue presentado como una actualización del 9,8%, distribuida en cuatro tramos mensuales.
Cómo se aplica el aumento salarial de septiembre a diciembre
El cronograma de actualizaciones contempla un primer incremento del 4,9% en septiembre, además de un ajuste previo del 6,9%. Posteriormente, se estableció una suba del 1,8% para octubre y del 1,6% para noviembre.
El esquema se completará en diciembre con otro incremento del 1,5%. De esta manera, los efectivos de la fuerza tendrán una nueva modificación de sus haberes antes de finalizar 2026.
Los porcentajes corresponden a los tramos anunciados para cada mes y no deben confundirse con una suma lineal de incrementos acumulados. Los montos definitivos de cada efectivo pueden variar por adicionales y descuentos.
Cuánto cobrarán los oficiales de la Policía Federal en noviembre
De acuerdo con los valores difundidos para noviembre, los oficiales de la Policía Federal Argentina tendrán los siguientes haberes según su grado:
Comisario General: $3.771.757,45
Comisario Mayor: $3.428.870,41
Comisario Inspector: $3.023.230,69
Comisario: $2.410.903,25
Subcomisario: $1.974.320,70
Principal: $1.654.507,12
Inspector: $1.506.506,70
Subinspector: $1.369.551,55
Ayudante: $1.245.046,86
La diferencia salarial entre las jerarquías responde a la estructura de grados de la institución. Los valores corresponden a los importes establecidos para cada categoría, sin considerar otros conceptos que puedan integrar la liquidación mensual.
Escala salarial para suboficiales y cabos
Los suboficiales y cabos también recibirán la actualización del 1,6% correspondiente a noviembre. En este segmento, los salarios informados son los siguientes:
Suboficial Mayor: $2.227.414,72
Suboficial Auxiliar: $2.024.922,47
Suboficial Escribiente: $1.840.838,61
Sargento Primero: $1.673.489,64
Sargento: $1.521.354,22
Cabo Primero: $1.383.049,29
Cabo: $1.257.317,54
Dentro de esta escala, el suboficial mayor tendrá el haber más elevado, mientras que el cabo percibirá $1.257.317,54, antes de considerar los adicionales correspondientes.
Cuánto cobrarán los agentes, aspirantes y cadetes
La actualización también alcanza al personal que se encuentra en las primeras etapas de su carrera dentro de la institución, incluidos los aspirantes y cadetes.
Los valores establecidos para noviembre son:
Agente: $1.143.015,94
Aspirante: $873.969,43
Cadete de tercer curso: $857.693,69
Cadete de segundo y primer curso: $821.333,50
De esta manera, los cadetes de primero y segundo curso tendrán el monto más bajo dentro de las categorías detalladas, mientras que los agentes superarán los 1,14 millones de pesos.
Cuánto cobrará el personal auxiliar de la Policía Federal
La escala salarial también contempla distintas categorías del personal auxiliar superior. Los importes correspondientes a noviembre son:
Auxiliar Superior de tercera: $1.375.169,99
Auxiliar Superior de cuarta: $1.254.367,56
Auxiliar Superior de quinta: $1.209.479,16
Auxiliar Superior de sexta: $1.116.993,68
Auxiliar Superior de séptima: $1.044.498,03
Por su parte, el personal auxiliar tendrá los siguientes valores:
Auxiliar de primera: $1.388.157,46
Auxiliar de segunda: $1.299.776,40
Auxiliar de tercera: $1.230.462,57
Auxiliar de cuarta: $1.150.491,43
Auxiliar de quinta: $1.052.352,02
Auxiliar de sexta: $999.763,40
Auxiliar de séptima: $956.755,70
Estas remuneraciones completan la escala informada para las distintas categorías de personal comprendidas en la actualización salarial.