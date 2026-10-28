Cyber Monday 2026: los precios que conviene registrar antes de las promociones de celulares

En la previa del Cyber Monday 2026, los celulares presentan precios que van desde menos de $200.000 hasta más de $3 millones, según el modelo y sus características. Los valores publicados antes del evento sirven como referencia para comparar las promociones que anunciarán los comercios.

La jornada de descuentos se desarrollará en la Argentina el lunes 2, martes 3 y miércoles 4 de noviembre. La organización está a cargo de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), que reúne a las empresas participantes en la plataforma oficial.

Los importes relevados por Ámbito corresponden a publicaciones previas y no constituyen ofertas confirmadas para esas fechas. El precio de un mismo equipo puede variar según el vendedor, el almacenamiento, la memoria RAM y la forma de pago.

Celulares económicos: opciones por menos de $200.000

Entre los modelos de entrada, el Motorola Moto G06 de 64 GB figura desde $179.599. El TCL K70 4G de 128 GB aparece a $194.499, mientras que el Samsung Galaxy A07 de 64 GB se ofrece desde $215.829.

Estos equipos están orientados principalmente a tareas cotidianas, como mensajería, redes sociales, aplicaciones bancarias y navegación por internet. El rendimiento puede variar al utilizar varias aplicaciones al mismo tiempo.

Para comparar las publicaciones durante el Cyber Monday 2026, es necesario revisar la capacidad de cada versión. Un equipo de 64 GB y otro de 128 GB pueden compartir nombre comercial, pero ofrecer distinto espacio para guardar archivos y aplicaciones.

Los precios de los modelos de gama media

En el segmento intermedio, el Motorola Moto G86 5G de 256 GB y 8 GB de RAM figura desde $507.280. El Motorola Moto G77, también de 256 GB y 8 GB de RAM, aparece desde $542.231.

Por su parte, el Samsung Galaxy A26 de 256 GB y 8 GB de RAM tiene un precio publicado desde $896.700. Las diferencias entre estos valores también dependen del comercio y de las condiciones de la operación.

Además del almacenamiento, la comparación puede incluir el procesador, la pantalla, las cámaras y la conectividad. El precio por sí solo no permite determinar qué prestaciones ofrece cada modelo.

Cuánto cuestan los equipos de alta gama

El Samsung Galaxy S25 Ultra de 256 GB se encuentra publicado a $1.999.900, mientras que una versión de 512 GB aparece a $3.746.548. Se trata de referencias de distintas publicaciones, por lo que la diferencia no debe atribuirse únicamente al almacenamiento.

Entre los equipos de Apple, el iPhone 16 de 128 GB figura desde $2.040.000 y el iPhone 17 Pro de 512 GB aparece a $3.599.999. Estos importes también pueden cambiar antes o durante el Cyber Monday 2026.

Para evaluar el costo final, corresponde considerar el envío, la garantía, si el teléfono está liberado y las condiciones de financiación. Las promociones pueden exigir una tarjeta o billetera determinada, y las cuotas deben revisarse para comprobar si incluyen intereses.