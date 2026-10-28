Buscan controlar la expansión de jabalíes y ciervos Axis por el impacto en la producción agropecuaria

El Gobierno de Entre Ríos avanzó en el análisis de estrategias para controlar la expansión de jabalíes y ciervos Axis, dos especies exóticas invasoras que generan preocupación por sus consecuencias sobre la producción agropecuaria, el ambiente y la seguridad vial. La problemática fue abordada durante una reunión entre autoridades provinciales, productores y representantes de entidades rurales en la comuna de El Solar.

El encuentro estuvo encabezado por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-Hó, y fue coordinado por el presidente de la filial El Solar de la Federación Agraria Argentina, José María Varangot.

Uno de los principales temas fue la implementación de la Ley Provincial N° 11.184, que declaró plagas al jabalí, el chancho asilvestrado y el ciervo Axis en todo el territorio entrerriano.

Daños en cultivos, silos bolsa y riesgos sanitarios

Durante la reunión, los productores manifestaron su preocupación por el crecimiento sostenido de las poblaciones de estas especies y los perjuicios que ocasionan en los establecimientos rurales. Entre los principales problemas mencionaron daños en cultivos y silos bolsa, además de riesgos sanitarios asociados a enfermedades como la triquinosis y accidentes de tránsito provocados por animales que cruzan rutas y caminos rurales.

Boc-Hó destacó la necesidad de coordinar acciones entre el sector público y los productores para avanzar en mecanismos de control. "La problemática de las especies exóticas requiere un trabajo conjunto entre el Estado provincial y quienes viven y producen en el territorio. Estamos trabajando en distintas alternativas para avanzar en herramientas que permitan controlar su expansión y reducir los perjuicios que ocasionan", señaló.

Analizaron la reglamentación de la ley provincial

Otro de los ejes del encuentro fue el estado de la reglamentación de la Ley N° 11.184 y las herramientas necesarias para facilitar su aplicación. José María Varangot explicó que la reunión permitió intercambiar experiencias y analizar los aportes de los distintos sectores involucrados.

En ese sentido, destacó la importancia de reducir los tiempos entre la sanción de una ley y su reglamentación, además de evaluar posibles ajustes a partir de la experiencia obtenida durante su implementación.

Participaron productores, policías y autoridades locales

La jornada contó con la participación de técnicos de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, representantes de la Policía de Entre Ríos y de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, encabezada por el comisario mayor Cristian Andrés Allegrini.

También asistieron integrantes de la Asociación de Reguladores de Mamíferos Exóticos Invasores (ARMEI), la Federación Agraria Argentina y la Sociedad Rural de La Paz.

Entre las autoridades locales estuvieron el presidente comunal de El Solar, Cristian Fabián Schreiner; el intendente de Hernandarias, Juan Maldonado; y el presidente comunal de La Providencia, Edgardo Fabián Schneider.

El encuentro permitió avanzar en el análisis de alternativas para reducir las poblaciones de especies invasoras y disminuir su impacto sobre los ecosistemas nativos y la actividad agropecuaria de Entre Ríos.