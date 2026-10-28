Autos chinos bajaron hasta US$ 3.400: qué modelos tienen descuentos y cuánto cuestan

BYD y Chery anunciaron rebajas de hasta 3.400 dólares en cuatro modelos SUV en Argentina. Conocé cuáles son los vehículos alcanzados y sus nuevos precios.
En el mercado automotor argentino, los autos chinos siguen ganando terreno con una participación que ronda el 12% de los patentamientos. En este sentido, los fabricantes provenientes del gigante asiático consolidan su presencia con una oferta cada vez más amplia de modelos, principalmente SUV, y una fuerte apuesta por las tecnologías híbridas y eléctricas.
BYD y Chery, dos de las marcas que más crecieron en lo que va del año, anunciaron rebajas de precios de hasta US$ 3.400 en algunos de sus modelos. Se trata de descuentos que alcanzan a cuatro SUV, aunque con diferentes condiciones y períodos de vigencia.
El crecimiento de ambas automotrices se refleja en las estadísticas de patentamientos de septiembre de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).
BYD, que desembarcó oficialmente en el país como filial directa en octubre de 2025, ya se ubica entre las diez marcas más vendidas del mercado argentino. En septiembre patentó 1.584 vehículos, un 13,8% más que en agosto, y alcanzó las 12.250 unidades acumuladas durante los primeros nueve meses de 2026.
La marca china, que comercializa exclusivamente vehículos eléctricos e híbridos enchufables, terminó novena en el ranking general, por encima de fabricantes tradicionales como Nissan, Jeep y Honda.
Mientras que Chery registró en septiembre 809 patentamientos, un 41,2% más que en agosto y un 1.738,6% por encima del mismo mes de 2025, cuando había comercializado apenas 44 unidades.
En el acumulado anual, Chery alcanzó las 4.954 unidades, con un crecimiento interanual del 787,8%.
Los resultados de ambas marcas contrastan con la evolución del mercado general, que en septiembre registró una caída interanual del 11,4%, indica diario Clarín.
Los modelos que bajaron de precio
Las nuevas rebajas alcanzan a tres modelos de Chery: Tiggo 4, Tiggo 7 y Tiggo 8, y al Atto 2 de BYD, limitada a tres días.
En el caso de Chery, la mayor reducción corresponde al Tiggo 7 MHEV, la versión con tecnología híbrida suave del SUV mediano, cuyo precio pasó de US$ 32.900 a US$ 29.500.
La diferencia es de US$ 3.400, equivalente a una rebaja del 10,3%. Esta variante está dejando lugar en la gama al nuevo Tiggo 7 híbrido enchufable.
Otro de los modelos alcanzados es el Tiggo 4 CSH, equipado con un sistema de propulsión híbrido. Su precio se redujo de US$ 32.500 a US$ 31.000, lo que representa un descuento de US$ 1.500, equivalente al 4,6%.
La rebaja se aplica únicamente a la versión híbrida, mientras que la variante con motor naftero conserva su precio anterior.
El tercer modelo es el Tiggo 8, un SUV de siete asientos que se comercializa con motor naftero. Su precio bajó de US$ 44.800 a US$ 41.800, con una reducción de US$ 3.000, equivalente al 6,7%.
Por su parte, BYD anunció una bonificación de US$ 2.000 para el Atto 2, su SUV compacto híbrido enchufable.
Durante la promoción, que se extendió hasta fin de mes, el precio de su única versión pasó de US$ 33.900 a US$ 31.900. Esto representó una reducción del 5,9%.