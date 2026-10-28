CTERA anunció un paro nacional docente por la muerte de la maestra rural en Corrientes

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro nacional docente para este jueves 29 de octubre, acompañado por una jornada de duelo, tras la muerte de Nancy Estela Godoy, la maestra rural de 52 años que había desaparecido el 7 de octubre en la provincia de Corrientes y cuyo cuerpo fue encontrado este miércoles.

La medida de fuerza fue anunciada mediante un comunicado sindical, en el que la organización reclamó justicia y el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon la muerte de la docente. La convocatoria tendrá alcance nacional, aunque la adhesión de los distintos gremios provinciales determinará su impacto en las actividades escolares de cada jurisdicción.

Godoy se desempeñaba como directora suplente de la Escuela Nº 626, ubicada en el paraje El Malezal, departamento Esquina. Su desaparición había motivado un operativo de búsqueda que se extendió durante tres semanas y concluyó con el hallazgo de su cuerpo en una zona rural.

Paro nacional docente y reclamo de justicia

La convocatoria de CTERA surgió luego de que se confirmara el hallazgo del cuerpo de la educadora. Desde la organización expresaron su acompañamiento a la familia y exigieron que la Justicia determine las responsabilidades correspondientes.

El caso también puso en discusión las condiciones laborales de quienes desarrollan tareas educativas en establecimientos rurales. Antes de su desaparición, Godoy había denunciado problemas edilicios y falta de mantenimiento en la escuela donde trabajaba.

Por su parte, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO) anunció un paro provincial para este jueves, acompañado por jornadas de duelo laboral y escolar y movilizaciones en distintas localidades de Corrientes.

Cinco detenidos por la muerte de Nancy Godoy

La investigación judicial por la muerte de la docente avanzó con cinco personas detenidas, aunque las imputaciones y responsabilidades atribuidas a cada una son diferentes.

Entre los acusados se encuentran Ireneo Antonio Zarza, capataz de la estancia El Curupí; Felipe Dionisio Sandoval y Sergio Nahuel Rojas, también vinculados al establecimiento rural. Los tres fueron imputados por femicidio como presuntos autores materiales.

Asimismo, Rosa Leguizamón, pareja de Rojas, enfrenta una acusación por homicidio simple, mientras que Ernesto Ezequiel Bordón fue imputado por falso testimonio. Según la información difundida, la Justicia dispuso la prisión preventiva de los detenidos mientras continúa la investigación.

Dónde encontraron el cuerpo de la docente

El cuerpo de Nancy Estela Godoy fue localizado este miércoles, semisumergido en un bañado situado en una zona de monte dentro de una estancia rural del departamento Esquina.

El lugar presentaba dificultades de acceso, por lo que los investigadores debieron organizar un procedimiento especial para ingresar al sector y desarrollar las pericias correspondientes.

La investigación continuaba abierta y los responsables de la causa buscaban reconstruir las últimas horas de la docente para determinar cómo se produjo su muerte y establecer las responsabilidades penales, publicó NA.

Mientras avanzaban las actuaciones judiciales, las organizaciones sindicales docentes convocaron a la medida de fuerza nacional para reclamar justicia y acompañar a la familia de Godoy.