Entregaron indumentaria a deportistas entrerrianos que competirán en los Juegos Evita

REDACCIÓN ELONCE
El gobernador Rogelio Frigerio encabezó la entrega de indumentaria a los deportistas que representarán a Entre Ríos en los Juegos Evita 2026. En diálogo con Elonce, destacó la importancia del deporte en la formación de los jóvenes y se refirió a las obras del Parque Berduc.
El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este miércoles la entrega de indumentaria a deportistas entrerrianos que representarán a la provincia en los Juegos Nacionales Evita 2026, que se desarrollarán en Mar del Plata. La actividad se realizó en el Parque Escolar Enrique Berduc, en Paraná, donde el mandatario destacó el valor de la competencia como una experiencia formativa para los jóvenes.
Durante la jornada, Frigerio dialogó con Elonce y remarcó que el principal objetivo de la participación provincial será que los deportistas puedan compartir experiencias con representantes de distintos puntos del país. La delegación entrerriana competirá en 17 disciplinas y estará integrada por jóvenes que superaron diferentes instancias clasificatorias.
"Lo importante es que los 360 deportistas jóvenes tengan una experiencia inolvidable de participar durante una semana en una competencia con otros deportistas de todo el país", expresó el gobernador, quien destacó que el encuentro representa una oportunidad de aprendizaje y crecimiento personal.
Frigerio destacó la importancia del deporte en la formación
El mandatario provincial sostuvo que las competencias juveniles cumplen un papel fundamental en la transmisión de valores y en la construcción de hábitos saludables. En ese sentido, reconoció especialmente el trabajo de las instituciones deportivas que acompañan a los jóvenes durante todo el año.
"Están en una etapa formativa con todo lo que implica el deporte en la enseñanza de valores, que es lo que nosotros más propiciamos", manifestó Frigerio.
Además, agradeció el compromiso de los clubes entrerrianos y resaltó su función social. "Agradecer a los clubes el esfuerzo que hacen enorme durante todo el año precisamente para formar a estos chicos, para sacar un montón de chicos de la calle, para que se ocupen de algo como el deporte que es tan importante inculcar", señaló.
El acompañamiento del Gobierno provincial
Frigerio también se refirió a la responsabilidad del Estado en el desarrollo de las actividades deportivas, especialmente durante las primeras etapas de formación de niños y adolescentes.
"Es donde el Estado tiene mucha más responsabilidad, precisamente en la etapa formativa. Después del deporte profesional o en la etapa de mayor competencia, el valor del Estado en esto es menor. Pero en esta etapa es fundamental", afirmó.
En ese marco, aseguró que la gestión provincial continuará acompañando a las instituciones deportivas y mencionó la reciente sanción de la Ley de Mecenazgo como una herramienta destinada a promover aportes económicos para el sector. "Para nosotros es importantísimo, está vinculado a la educación, a la cultura del esfuerzo, del mérito, del trabajo. Por eso lo fomentamos y lo vamos a seguir fomentando", sostuvo el gobernador.
Más de 30.000 jóvenes participaron de las instancias clasificatorias
El secretario de Deportes de Entre Ríos, Sebastián Uranga, también participó de la actividad y brindó detalles sobre el proceso de clasificación que permitió conformar la delegación provincial.
El funcionario explicó que más de 30.000 jóvenes participaron de las distintas etapas de competencia desarrolladas en localidades entrerrianas. De ese total, 360 consiguieron acceder a la instancia nacional que se disputará en Mar del Plata.
"Los chicos se ganaron estar en este lugar acá. Nosotros arrancamos, no tengo el número exacto, pero con más de 30.000 pibes en toda la provincia recorriendo diferentes etapas locales, regionales y llegan acá", expresó Uranga.
Una experiencia que trasciende los resultados deportivos
El secretario destacó que la participación en los Juegos Evita constituye el resultado de un proceso de preparación que involucra a deportistas, entrenadores, clubes y familias de toda la provincia.
"Para nosotros es un hecho fundamental entender la importancia que tiene el desarrollo, la importancia que tiene la masificación, tener que además entrenar una práctica deportiva, entender que los entrenadores cada vez tienen que capacitar más para que ellos sean mejores", manifestó.
Frigerio, por su parte, resaltó que la competencia permitirá a muchos jóvenes conocer nuevos lugares y compartir una semana de actividades con deportistas de otras provincias. "Una semana compartiendo con otros deportistas entrerrianos en primer lugar, pero también de todo el país, conociendo el mar por primera vez. Para algunos son estas cosas que nunca se olvidan", expresó el mandatario.
Frigerio habló sobre las obras del Parque Berduc
Durante su visita al Parque Escolar Enrique Berduc, el gobernador también se refirió al avance de las obras de infraestructura deportiva que se desarrollan en el predio.
Frigerio destacó las mejoras realizadas y reconoció que todavía resta completar la pista de atletismo, una de las intervenciones pendientes. En ese sentido, expresó su intención de que los trabajos puedan finalizar antes de que termine el año.
"Todavía falta la pista. Esperemos que la podamos terminar, espero antes de fin de año, pero la verdad que siempre fue uno de nuestros objetivos terminarlo", afirmó.
Qué falta para terminar la pista de atletismo
Consultado por Elonce, Uranga explicó que la obra se encuentra en su etapa final y que restan trabajos relacionados con la superficie de la pista.
"La pista de atletismo le falta un pequeño detalle desde el punto de vista de la ingeniería. Tiene un asfalto debajo y falta una capa que está en estos días realizándose", detalló el secretario.
Finalmente, señaló que después deberá colocarse la superficie definitiva y mencionó el compromiso de las autoridades responsables de la obra para concluirla antes de fin de año.