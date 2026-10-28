Ante las posibles crecientes por El Niño, Frigerio supervisó en Concordia el operativo de prevención y asistencia

El gobernador Rogelio Frigerio supervisó en Concordia los operativos de prevención y asistencia ante las posibles crecientes de los ríos Paraná y Uruguay, asociadas al fenómeno de El Niño. Durante una recorrida junto al intendente Francisco Azcué, advirtió que los pronósticos anticipaban un escenario complejo y aseguró que la provincia trabajaba para anticiparse a eventuales inundaciones.

La visita incluyó una inspección del centro de acopio de recursos ubicado en el corsódromo de Concordia, donde se almacenaron alimentos, colchones, equipamiento y otros elementos destinados a asistir a las familias que pudieran resultar afectadas por el avance del agua.

"Es la primera vez que estamos tan preparados frente a un fenómeno de esta naturaleza que se avecina. Hicimos todo lo que teníamos que hacer. Esperamos que no se cumplan algunos pronósticos que son bastante duros", sostuvo Frigerio.

La prioridad será evacuar a las familias antes de la llegada del agua

El mandatario provincial explicó que los organismos provinciales y municipales trabajaban de manera coordinada para reducir los riesgos y garantizar una respuesta rápida ante posibles emergencias.

En ese sentido, señaló que una de las principales directivas era "evacuar la gente en seco", es decir, concretar los traslados preventivos antes de que el agua alcanzara las viviendas ubicadas en sectores vulnerables.

Frigerio destacó que se encontraban "trabajando con el municipio, en equipo, para tener todo previsto cuando indefectiblemente llegue el agua".

Preparan centros de evacuación y refuerzan las defensas costeras

Durante la recorrida, las autoridades verificaron la disponibilidad de insumos y los preparativos de los centros de evacuación previstos para recibir a las familias que eventualmente debieran abandonar sus hogares.

En paralelo, el Gobierno de Entre Ríos intensificó las tareas preventivas en diferentes localidades ante las perspectivas de crecientes relacionadas con El Niño.

Las acciones incluyeron relevamientos de defensas costeras, limpieza de cauces y organización de dispositivos de asistencia en las zonas consideradas de mayor vulnerabilidad frente a las inundaciones.

Azcué destacó la coordinación con el Gobierno provincial

El intendente Francisco Azcué valoró el trabajo conjunto con la provincia y destacó la importancia de contar anticipadamente con los recursos necesarios para responder ante una emergencia hídrica. "Estamos trabajando en el mismo equipo, con el liderazgo del gobernador Frigerio, cada uno ocupándose de lo que tiene que ocuparse, pero bajo un mismo lineamiento", expresó.

Además, destacó la llegada de alimentos, colchones y otros elementos de asistencia, junto con las gestiones provinciales para disponer de equipos de drenaje y generadores eléctricos. "Nos estamos preparando para un escenario delicado, complejo", advirtió el jefe comunal.

En ese marco, remarcó que "no tenemos otra forma de hacer las cosas que trabajar articuladamente, seriamente, con previsibilidad y con responsabilidad".

Los organismos de emergencia mantienen tareas de prevención

Por su parte, el secretario de Salud de Concordia y coordinador del Comité de Operaciones de Emergencias Sanitarias (COES), Diego Sauré, destacó la articulación entre los organismos encargados de la prevención y la asistencia. "Esta articulación nunca se dio antes", afirmó al referirse a la coordinación entre las distintas áreas provinciales, municipales y organismos vinculados al monitoreo de la situación hídrica.

"Este contacto permanente con Defensa Civil de la provincia, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Desarrollo Humano, con la delegación argentina de CTM nunca se había dado", precisó. Finalmente, Sauré explicó que los equipos buscaban anticiparse a las consecuencias de un eventual incremento de los niveles de los ríos.

"Estamos todos aportando, cada cual desde su lugar con recursos y materiales y tratando de mitigar un evento de El Niño que va a ser duro y largo en el tiempo", concluyó. De esta manera, las autoridades provinciales y municipales mantuvieron activos los dispositivos preventivos, con especial atención en los sectores que podrían verse afectados por las crecientes del río Uruguay.