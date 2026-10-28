Allende renovó su mandato en UPCN hasta 2030 y destacó el diálogo con el Gobernador

José Ángel Allende continuará al frente de UPCN Entre Ríos junto a Cristina Melgarejo. Durante la renovación de autoridades, destacó los logros de su gestión y defendió el diálogo con el Gobierno provincial. Frigerio participó del encuentro y valoró el trabajo conjunto.
José Ángel Allende renovó su mandato como secretario general de UPCN Entre Ríos para el período 2026-2030, acompañado por Cristina Melgarejo como secretaria adjunta. La continuidad de la conducción se formalizó este miércoles durante una reunión de la Comisión Directiva en la sede sindical de Paraná, con la participación del gobernador Rogelio Frigerio.
El dirigente, que había obtenido un amplio respaldo en las últimas elecciones del sindicato, realizó un balance de su gestión y ratificó su compromiso con la defensa de los trabajadores estatales. “Estamos muy orgullosos de estos cuatro años transcurridos, en los que podemos mencionar gran cantidad de logros en beneficio de los trabajadores”, expresó.
De cara a los próximos cuatro años, Allende planteó como principal objetivo “sostener la defensa de los compañeros con las mismas herramientas, el mismo entusiasmo y la misma convicción de siempre”.
Allende defendió el diálogo con el Gobierno provincial
Sobre el final del encuentro participaron el gobernador Rogelio Frigerio, el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, y el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano. Allende valoró la presencia de las autoridades y destacó el vínculo institucional construido durante los últimos tres años, pese a las diferencias políticas. “Es importante rescatar que un gobierno que no es de nuestra línea política o ideología haya respetado durante estos tres años a esta conducción, que tiene un perfil netamente peronista”, manifestó el secretario general.
En ese sentido, remarcó que el diálogo permitió trasladar las demandas de los empleados públicos al Ejecutivo. “Pudimos hablar sin ningún tipo de trabas, poniéndonos o no de acuerdo en algunas cosas, pero siempre con las puertas abiertas para que cada reclamo de los trabajadores fuera escuchado; muchos con soluciones y otros con pendientes, pero nunca con un no o con la puerta cerrada”, sostuvo.
La respuesta de Allende a las críticas por su relación con Frigerio
Durante su intervención, el dirigente sindical también respondió a los cuestionamientos recibidos por mantener una relación de diálogo con la administración provincial. “Me han tildado de ‘therian’, perrito faldero, oficialista, o la barbaridad que han dicho de que ayudamos a la gobernabilidad porque tenemos diálogo con el gobierno”, expresó.
Frente a esas críticas, Allende defendió la institucionalidad democrática y sostuvo: “Vivimos en democracia y a la gobernabilidad la debemos garantizar, no un gremio, sino todos los argentinos. Y si no nos gusta un gobierno, hay que sacarlo con el voto, no con la protesta, que es para reclamos puntuales”.
El secretario general agradeció la participación del mandatario y aseguró que la organización continuará manteniendo canales de comunicación con las autoridades provinciales. “Dialogar con el gobierno es la única forma de defender a los trabajadores”, concluyó.
Frigerio destacó el trabajo conjunto con UPCN
Por su parte, el gobernador Rogelio Frigerio felicitó a la nueva conducción y valoró el acompañamiento del sindicato en las reformas impulsadas por su administración.
El mandatario agradeció a UPCN “la valentía y el coraje de acompañarnos en el debate de reformas muy importantes para la provincia, que todo el mundo decía que había que hacer pero que ninguno había tenido el coraje”.
En esa línea, consideró que la participación sindical en las negociaciones resultó fundamental para avanzar en modificaciones vinculadas con la administración pública. “Muy pocos entendieron que para el beneficio de los trabajadores lo mejor no era gritar, sino sentarse a una mesa para ver cómo podíamos tener las mejores leyes, que posibilitaran la sustentabilidad y además fueran las mejores para nuestra gente. Esto exige mucho más coraje que pararse del otro lado de la vereda a gritar”, afirmó.
Los concursos y los objetivos para los próximos cuatro años
Frigerio también hizo referencia a los cambios implementados en la carrera administrativa, entre ellos, la puesta en marcha de los concursos para trabajadores estatales. Según explicó, esas modificaciones fueron producto de la articulación entre el Gobierno provincial y los representantes sindicales. “Fueron 33 meses de trabajo en conjunto que siempre han sido intentando mejorar la realidad de los trabajadores públicos”, afirmó.
Por su parte, Allende repasó los avances alcanzados durante su anterior mandato y destacó el crecimiento de la infraestructura sindical, el fortalecimiento de las capacitaciones y las escuelas de UPCN, además de proyectos vinculados con nuevos sectores laborales. “Vamos a consolidar cada uno de los logros alcanzados y a trabajar para seguir creciendo y fortaleciendo nuestro Sindicato”, aseguró.
Finalmente, adelantó que en una próxima reunión de la Comisión Directiva se establecerán los lineamientos de la nueva gestión, que serán incorporados a un programa de trabajo para el período 2026-2030.