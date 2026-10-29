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Sociedad Reconocimiento internacional a un astrónomo entrerriano

Un asteroide lleva el nombre del astrónomo paranaense Alberto Anunziato: el reconocimiento internacional

La Unión Astronómica Internacional oficializó el nombre de un asteroide en homenaje al paranaense Alberto Anunziato, docente de la UADER y fundador de la Sociedad Lunar Argentina. El cuerpo celeste tiene unos 4,1 kilómetros de diámetro y se encuentra entre Marte y Júpiter.

29 de Octubre de 2026
Asteroide Alberto Anunziato: homenaje a un paranaense.
Asteroide Alberto Anunziato: homenaje a un paranaense.

REDACCIÓN ELONCE

La Unión Astronómica Internacional oficializó el nombre de un asteroide en homenaje al paranaense Alberto Anunziato, docente de la UADER y fundador de la Sociedad Lunar Argentina. El cuerpo celeste tiene unos 4,1 kilómetros de diámetro y se encuentra entre Marte y Júpiter.

Un asteroide lleva el nombre del astrónomo paranaense Alberto Anunziato, luego de que la Unión Astronómica Internacional (UAI) oficializara la denominación (50271) Albertoanunziato para un cuerpo celeste ubicado en el cinturón principal de asteroides, entre las órbitas de Marte y Júpiter. El reconocimiento destaca la trayectoria del investigador aficionado entrerriano y su contribución al estudio y la divulgación de la astronomía.

 

El objeto fue descubierto el 1 de febrero de 2000 en Catalina, Arizona, Estados Unidos, y recibió inicialmente la designación provisional 2000 CW. De acuerdo con un catálogo de cuerpos menores, tiene un diámetro estimado de aproximadamente 4,1 kilómetros.

 

La decisión de asignarle el nombre de Anunziato representa un reconocimiento internacional a su trabajo en la observación astronómica, especialmente en el estudio de la Luna. También pone en valor la participación de investigadores aficionados en proyectos científicos y actividades de divulgación.

 

Quién es Alberto Anunziato, el astrónomo paranaense homenajeado

 

Alberto Anunziato es un astrónomo amateur argentino vinculado a Paraná, reconocido por su dedicación al estudio de la superficie lunar y por su participación en organizaciones que promueven la investigación y el intercambio de conocimientos astronómicos.

 

Foto: Captura de video.
Foto: Captura de video.

 

Es fundador de la Sociedad Lunar Argentina, una institución dedicada a fomentar la observación y el conocimiento de la Luna. Además, se desempeña como secretario de la Liga Iberoamericana de Astronomía (LIADA), organización que reúne a observadores y aficionados de distintos países.

 

Su actividad también está relacionada con la formación académica, ya que es docente de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). Desde estos espacios, su trayectoria se ha vinculado con la observación lunar, el estudio de su topografía y la colaboración entre investigadores.

 

Cómo es el asteroide que recibió su nombre

 

El asteroide (50271) Albertoanunziato pertenece al cinturón principal, una extensa región del sistema solar donde orbitan numerosos cuerpos rocosos alrededor del Sol.

 

Esta zona se encuentra principalmente entre Marte y Júpiter y contiene objetos de diferentes tamaños, desde pequeños fragmentos hasta asteroides de cientos de kilómetros de diámetro.

 

En el caso del cuerpo celeste homenajeado, su diámetro estimado es de 4,1 kilómetros. Aunque fue descubierto hace más de dos décadas, ahora lleva oficialmente el nombre del astrónomo paranaense.

Temas:

Alberto Anunziato asteroide Albertoanunziato Paraná astrónomo paranaense
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