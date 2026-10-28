Persecución policial en Bajada Grande: dos hombres fueron demorados tras disparos contra una vivienda

Una persecución policial en Bajada Grande, en Paraná, terminó con dos hombres demorados luego de que se denunciara que desde un automóvil se habrían efectuado disparos contra una vivienda ubicada en la zona de la ex aceitera. El procedimiento se desarrolló tras un aviso al 911 que alertó sobre lo ocurrido.

De acuerdo con la información preliminar, los sospechosos se movilizaban en un Chevrolet Corsa de color gris. Tras recibir la denuncia, efectivos policiales iniciaron la búsqueda del vehículo señalado y lograron localizarlo.

La persecución finalizó en la intersección de las calles Larramendi y Croacia Sur, donde los uniformados interceptaron el automóvil y retuvieron a sus dos ocupantes para establecer sus identidades y determinar su posible participación en el hecho denunciado.

Investigan la presencia de un arma de fuego en el vehículo

Según las primeras versiones, dentro del Chevrolet Corsa habría un arma de fuego que podría estar vinculada con las detonaciones denunciadas en Bajada Grande.

Sin embargo, hasta el momento no se informó oficialmente sobre el secuestro del arma ni se confirmó que haya sido utilizada para efectuar los presuntos disparos contra la vivienda.

Foto: Captura de video de Reporte 100.7.

Los dos hombres permanecían retenidos mientras se realizaban las tareas de identificación y las primeras actuaciones policiales. Tampoco se habían precisado sus edades ni se había comunicado una disposición judicial sobre su situación procesal, detalló Reporte 100.7.

Buscan esclarecer los disparos en la zona de la ex aceitera

El procedimiento se inició a partir de una denuncia que ubicó el presunto ataque en las inmediaciones de la ex aceitera, un sector del barrio Bajada Grande de la capital entrerriana.