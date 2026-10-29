Subsidios a la luz en Entre Ríos: qué departamentos tendrán más consumo subsidiado y desde cuándo

Subsidios a la luz en Entre Ríos: nuevos límites por departamento.

Los subsidios a la luz en Entre Ríos tendrán nuevos límites de consumo desde noviembre, con diferencias según la ubicación de cada departamento. El secretario de Energía provincial, Jorge Tarchini, explicó a Elonce que la medida nacional ampliará los bloques subsidiados para las zonas cálidas, mientras que tres departamentos del sur tendrán un tratamiento diferente.

El funcionario precisó que Victoria, Gualeguay e Islas del Ibicuy están clasificados como zona templada, de acuerdo con criterios bioambientales de las normas IRAM. Los restantes departamentos entrerrianos integran la zona cálida y podrán acceder a mayores volúmenes de energía subsidiada durante el verano, siempre que sus usuarios cumplan los requisitos nacionales.

Jorge Tarchini, secretario de Energía de Entre Ríos (Elonce)

"Puede haber localidades que con 20 kilómetros de diferencia tengan un bloque subsidiado de energía mayor por estar en una zona cálida", señaló Tarchini, al explicar las particularidades de la clasificación territorial.

Cuánto consumo subsidiado corresponde en cada departamento

Hasta el 31 de octubre, el bloque subsidiado de referencia es de 200 kilovatios hora (kWh) mensuales. Desde noviembre, el límite pasará a 300 kWh para los departamentos considerados cálidos, mientras que en Victoria, Gualeguay e Islas del Ibicuy se reducirá a 150 kWh.

En diciembre, enero y febrero, los departamentos del centro y norte entrerriano tendrán un bloque subsidiado de 370 kWh mensuales. Para los tres departamentos del sur, el límite aumentará a 300 kWh durante esos meses.

Tarchini advirtió que el consumo que supere los límites establecidos deberá abonarse al precio pleno de la energía mayorista. Aclaró, además, que los subsidios corresponden a usuarios incorporados al registro nacional y que reúnen las condiciones exigidas para recibir el beneficio.

Qué falta conocer sobre las facturas de noviembre

El secretario explicó que la factura eléctrica comprende tres componentes: el costo de compra de energía en el mercado mayorista, el valor agregado de distribución y los impuestos. Los cambios anunciados por Nación impactan sobre el primero.

Sin embargo, todavía resta conocer los precios mayoristas que regirán desde noviembre, cuando comienza el período estacional de verano. Por ese motivo, no es posible determinar aún cuánto representará la modificación en las facturas de los hogares.

Por otra parte, Tarchini señaló que la disponibilidad de agua en las principales cuencas favorece la generación hidroeléctrica, aunque advirtió que las altas temperaturas y las tormentas previstas obligan a preparar operativos de contingencia.

En ese marco, indicó que Transener S.A. solicitó espacios para instalar eventuales torres de emergencia en Entre Ríos. En paralelo, ENERSA y las cooperativas eléctricas preparan guardias, materiales y recursos para responder ante posibles interrupciones del suministro durante el verano.