Estudiantes de Crespo construyeron un auto eléctrico y competirán con 155 escuelas de todo el país

REDACCIÓN ELONCE
Ocho alumnos y dos docentes de una escuela técnica de Crespo construyeron un auto 100% eléctrico que participará del Desafío ECO YPF en Junín. El vehículo alcanza los 45 km/h y será presentado este viernes ante la comunidad. Cómo apoyar al equipo entrerriano.
Estudiantes de una escuela técnica N° 35 de Crespo construyeron un auto eléctrico con el que participarán del Desafío ECO YPF, una competencia nacional que reúne a estudiantes de 155 escuelas técnicas de todo el país para poner a prueba vehículos eléctricos de emisión cero, diseñados y construidos por ellos mismos.
El proyecto fue desarrollado por ocho alumnos y dos docentes, quienes trabajaron durante varios meses para diseñar, financiar y fabricar el vehículo que representará a la institución entrerriana. El automóvil, identificado con el número 43, será presentado oficialmente este viernes a las 8:30 frente al edificio central de la escuela. Posteriormente, el equipo viajará a Junín, provincia de Buenos Aires, donde participará de las actividades previstas a partir del 6 de noviembre.
El director del establecimiento, Eduardo Osuna, compartió con Elonce los detalles de la iniciativa, junto con los estudiantes que participaron de su construcción. Durante la entrevista, destacaron el esfuerzo realizado fuera del horario escolar y el acompañamiento de las familias, empresas y organizaciones de Crespo.
Cómo construyeron el auto eléctrico los estudiantes de Crespo
El proyecto comenzó en mayo, cuando las autoridades escolares presentaron la propuesta a los alumnos y sus familias. A partir de ese momento, se conformó el equipo encargado de diseñar y construir el vehículo.
Los primeros trabajos estuvieron concentrados en la elaboración del chasis, una de las estructuras fundamentales del automóvil. Posteriormente, los estudiantes avanzaron con la incorporación de los componentes mecánicos y eléctricos.
“Empezamos con la parte del diseño del chasis y después fue un gran desafío juntar el dinero para comprar el kit que trae los componentes, como ruedas, frenos y cinturones, que tuvo un costo de más de cinco millones de pesos”, contó uno de los alumnos.
La construcción también requirió gestionar recursos económicos y conseguir materiales mediante el contacto con empresas locales.
Según explicaron los integrantes del equipo, además del costo del kit reglamentario, debieron afrontar una inscripción de un millón de pesos para participar de la competencia.
“Fuimos hablando con empresas para conseguir los materiales y también algunas cosas las compramos nosotros con el aporte de nuestras familias. De a poco lo pudimos ir armando”, relató uno de los estudiantes.
El director destacó que el acompañamiento de la comunidad fue determinante para concretar la iniciativa. “Gracias al apoyo de las empresas de Crespo, de la escuela, de la Municipalidad y de nuestra facultad, ha sido posible poner el auto en pista”, señaló.
Un vehículo 100% eléctrico que alcanza los 45 kilómetros por hora
El automóvil desarrollado por los estudiantes funciona exclusivamente con energía eléctrica y fue diseñado para cumplir con las exigencias del Desafío ECO YPF.
De acuerdo con las características informadas por el equipo, puede alcanzar una velocidad máxima de entre 40 y 45 kilómetros por hora.
Sin embargo, la competencia no se concentra únicamente en la velocidad. Uno de los principales objetivos consiste en administrar eficientemente la energía disponible en la batería.
Los participantes explicaron que la carrera final tiene una duración prevista de aproximadamente una hora y veinte minutos, por lo que deberán encontrar un equilibrio entre velocidad y consumo energético.
“No es una prueba de velocidad, sino de gestionar el uso de la batería, tratar de maximizar todos los recursos que tienen y lograr que el auto pueda terminar la carrera”, explicó Osuna.
El director sostuvo que esta característica permite incorporar conocimientos vinculados con la eficiencia energética y el cuidado del ambiente.
Además, el desafío plantea que los establecimientos puedan continuar desarrollando sus vehículos en futuras ediciones, mediante mejoras técnicas y la incorporación de nuevas tecnologías.
Quiénes son los alumnos que conducirán el auto
Entre los ocho estudiantes que integran el equipo se encuentran Tiago y Nehuén, quienes fueron designados como pilotos del vehículo.
Nehuén cursa el último año de la escuela secundaria técnica, mientras que Tiago se encuentra en cuarto año de la orientación Electromecánica.
Los demás integrantes cumplen tareas relacionadas con la asistencia técnica, mecánica y logística, fundamentales para preparar el automóvil y garantizar su funcionamiento durante las pruebas.
Al ser consultados sobre lo que significa ver el vehículo terminado, los jóvenes destacaron la satisfacción de haber concretado un proyecto que comenzó varios meses atrás.
“Para nosotros es un orgullo lo que pudimos hacer. Es un proyecto muy lindo porque pone en práctica todos los conocimientos técnicos y también nos forma”, expresó uno de los pilotos.
El estudiante remarcó que la experiencia fue más allá del trabajo en el taller. “No es solamente armar un auto. También hablamos con empresas para conseguir los elementos y aprendimos diferentes cosas”, explicó.
Durante la entrevista, Nehuén contó que el próximo año tiene previsto comenzar la carrera de Abogacía, mientras que Tiago manifestó su interés por estudiar Ingeniería Mecánica o Automotriz.
El equipo también está integrado por otros estudiantes, entre ellos Facundo, Blas, Tiziano, Camilo y Santiago, quienes colaboraron en distintas etapas de la construcción.
Trabajaron fuera del horario de clases para terminar el proyecto
Uno de los aspectos destacados por la institución fue el compromiso de los estudiantes, quienes desarrollaron buena parte de las tareas fuera del horario habitual de clases.
El director explicó que la propuesta surgió como una oportunidad para aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación técnica. “Lo que acordamos fue poner en práctica todo lo que aprendieron a lo largo de su trayectoria en la escuela, desde primer año hasta cuarto o séptimo, según el caso, y hacerlo fuera de los horarios de clase”, señaló.
Osuna remarcó que la iniciativa exigió organización, responsabilidad y dedicación, sin descuidar las obligaciones escolares. “Hay una felicitación extra para ellos porque no dejaron de asistir a clase ni de comprometerse con el estudio”, destacó.
También reconoció el acompañamiento de las familias, que colaboraron con recursos económicos y brindaron apoyo durante los meses de trabajo.
El establecimiento realizó las primeras pruebas del vehículo durante el último fin de semana y continuó con los preparativos para su presentación oficial.
Cuándo será la presentación del auto eléctrico en Crespo
La comunidad podrá conocer el automóvil este viernes a las 8:30, cuando se realice la presentación oficial frente al edificio central de la escuela técnica.
La actividad permitirá mostrar el resultado del trabajo desarrollado desde mayo y compartir el proyecto con familiares, vecinos y representantes de las instituciones que colaboraron.
“Va a ser una presentación oficial del auto, que es el fruto del trabajo y del esfuerzo de ellos, de las familias y de todos los que apoyaron económicamente y confiaron en que este proyecto iba a ser posible”, expresó Osuna.
La institución invitó a la comunidad de Crespo a acompañar la presentación y conocer de cerca el vehículo que participará de la competencia nacional.
Posteriormente, los estudiantes y docentes se trasladarán a Junín para participar del Desafío ECO YPF, donde compartirán la experiencia con equipos de escuelas técnicas de diferentes provincias.
Cómo votar por el auto número 43 de Crespo
Además de la competencia en pista, el equipo entrerriano participa de una instancia de acompañamiento a través de las redes sociales del Desafío ECO YPF.
El vehículo de Crespo lleva el número 43, por lo que la institución invitó a los vecinos a buscar su publicación en Facebook y darle “Me gusta”.
La participación forma parte del denominado desafío EcoFan, una propuesta que permite sumar apoyo a los equipos participantes.
Osuna explicó que, más allá de los resultados deportivos, el principal logro ya se encuentra concretado: haber diseñado y construido un automóvil eléctrico mediante el trabajo conjunto de estudiantes, docentes, familias y la comunidad.
“El premio es estar en pista, lograr que los chicos puedan participar y compartir una experiencia enriquecedora desde todo punto de vista con otros estudiantes, docentes y familias”, sostuvo.
La participación marcará el debut de la institución de Crespo en esta competencia nacional, con la expectativa de continuar desarrollando el vehículo durante los próximos años.