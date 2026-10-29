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Deportes Definición en Salta

Platense jugará la final de la Copa Argentina: espera por Boca o Banfield

El Calamar empató 1 a 1 con Atlético Tucumán y se impuso 5 a 4 en la definición. Juan Pablo Cozzani atajó un remate decisivo y Guido Mainero selló el pase. Su rival se definirá entre el Xeneize y el Taladro.

29 de Octubre de 2026
Platense finalista de la Copa Argentina.
Platense finalista de la Copa Argentina.

El Calamar empató 1 a 1 con Atlético Tucumán y se impuso 5 a 4 en la definición. Juan Pablo Cozzani atajó un remate decisivo y Guido Mainero selló el pase. Su rival se definirá entre el Xeneize y el Taladro.

Platense se convirtió en el primer finalista de la Copa Argentina 2026 al superar por 5 a 4 en los penales a Atlético Tucumán. El encuentro se disputó este miércoles en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta y terminó 1 a 1 en el tiempo reglamentario.

 

El equipo dirigido por Martín Palermo consiguió el pase después de comenzar en desventaja. Renzo Tesuri abrió el marcador para el Decano y Nicolás Retamar consiguió la igualdad durante el segundo tiempo.

 

 

La clasificación se resolvió con una atajada de Juan Pablo Cozzani ante Gabriel Compagnucci y la posterior conversión de Guido Mainero. El Calamar jugará por primera vez la final del certamen y espera al ganador de Boca y Banfield.

 

Atlético Tucumán se adelantó y Platense reaccionó

 

El conjunto tucumano abrió el marcador a los 36 minutos del primer tiempo. Tesuri recibió un centro de Juan Infante desde la izquierda, controló dentro del área y definió cruzado para establecer el 1 a 0.

Con ese resultado, Atlético Tucumán llegó al descanso en ventaja. Platense encontró el empate a los 13 minutos del complemento, cuando Retamar conectó de cabeza un tiro de esquina ejecutado desde el sector izquierdo.

 

El marcador no volvió a modificarse durante el tiempo reglamentario. Así, el primer lugar en la final de la Copa Argentina quedó sujeto a la definición por penales.

 

 

Cozzani atajó y Mainero aseguró la clasificación

 

El Calamar convirtió sus cinco ejecuciones: marcaron Agustín Lagos, Franco Zapiola, Bruno Sepúlveda, Ignacio Vázquez y Mainero. Para Atlético Tucumán anotaron Alexis Canelo, Rodrigo Granillo, Clever Ferreira y Lautaro Godoy, antes del remate de Compagnucci que contuvo Cozzani.

La otra semifinal se disputará el sábado 14 de noviembre, desde las 19, entre Boca y Banfield. El encuentro tendrá como escenario el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

 

El ganador de ese cruce enfrentará a Platense en la definición de la Copa Argentina. El equipo de Palermo buscará su primera conquista en el torneo nacional.

Temas:

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