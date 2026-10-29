Platense jugará la final de la Copa Argentina: espera por Boca o Banfield

Platense se convirtió en el primer finalista de la Copa Argentina 2026 al superar por 5 a 4 en los penales a Atlético Tucumán. El encuentro se disputó este miércoles en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta y terminó 1 a 1 en el tiempo reglamentario.

El equipo dirigido por Martín Palermo consiguió el pase después de comenzar en desventaja. Renzo Tesuri abrió el marcador para el Decano y Nicolás Retamar consiguió la igualdad durante el segundo tiempo.

La clasificación se resolvió con una atajada de Juan Pablo Cozzani ante Gabriel Compagnucci y la posterior conversión de Guido Mainero. El Calamar jugará por primera vez la final del certamen y espera al ganador de Boca y Banfield.

Atlético Tucumán se adelantó y Platense reaccionó

El conjunto tucumano abrió el marcador a los 36 minutos del primer tiempo. Tesuri recibió un centro de Juan Infante desde la izquierda, controló dentro del área y definió cruzado para establecer el 1 a 0.

Con ese resultado, Atlético Tucumán llegó al descanso en ventaja. Platense encontró el empate a los 13 minutos del complemento, cuando Retamar conectó de cabeza un tiro de esquina ejecutado desde el sector izquierdo.

El marcador no volvió a modificarse durante el tiempo reglamentario. Así, el primer lugar en la final de la Copa Argentina quedó sujeto a la definición por penales.

✅ ¡Así se clasificó @caplatense a la Final de #NuestraCopa 🙌! https://t.co/CME28hDaT7 — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) October 29, 2026

Cozzani atajó y Mainero aseguró la clasificación

El Calamar convirtió sus cinco ejecuciones: marcaron Agustín Lagos, Franco Zapiola, Bruno Sepúlveda, Ignacio Vázquez y Mainero. Para Atlético Tucumán anotaron Alexis Canelo, Rodrigo Granillo, Clever Ferreira y Lautaro Godoy, antes del remate de Compagnucci que contuvo Cozzani.

La otra semifinal se disputará el sábado 14 de noviembre, desde las 19, entre Boca y Banfield. El encuentro tendrá como escenario el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

El ganador de ese cruce enfrentará a Platense en la definición de la Copa Argentina. El equipo de Palermo buscará su primera conquista en el torneo nacional.