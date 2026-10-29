Se incendió la casa de un ex boxeador en Concordia: “Perdí todo, tengo solamente lo que llevo puesto”

Un incendio destruyó las pertenencias de Martín Bernardo “Cococha” Narváez, reconocido exboxeador de Concordia. El hombre contó que perdió recuerdos familiares y pidió ayuda para reconstruir su vivienda. No hubo heridos y sus perros lograron salvarse.
Un incendio afectó la casa de Cococha Narváez en Concordia y provocó importantes pérdidas materiales al reconocido exboxeador, quien aseguró que se quedó únicamente con la ropa que llevaba puesta. El siniestro ocurrió este miércoles, alrededor de las 18, en una vivienda ubicada sobre calle Libertad, entre Laprida y Alvear. Bomberos lograron controlar las llamas y no se registraron personas lesionadas.
Martín Bernardo Narváez, popularmente conocido como “Cococha”, relató que el fuego consumió sus pertenencias, incluidos electrodomésticos, motocicletas y recuerdos de su madre. En diálogo con Central de Noticias, expresó su angustia por lo ocurrido y manifestó su intención de reconstruir la vivienda con ayuda de la comunidad.
“Yo ahora perdí todo, la verdad. Perdí todo. Tengo lo que tengo puesto. Perdí todas mis cosas, las cosas de mi mamita, todo”, expresó el exboxeador, quien es una figura conocida en Concordia por su trayectoria deportiva y su participación en distintos acontecimientos populares.
Cómo fue el incendio en la casa de Cococha Narváez
Según informó la Policía, el incendio se registró alrededor de las 18 y motivó la intervención de personal del Comando Radioeléctrico, que acudió al domicilio tras recibir el aviso de la emergencia.
En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Zapadores y Bomberos Voluntarios, quienes realizaron las tareas necesarias para controlar el fuego y evitar que las llamas se propagaran hacia otras propiedades.
De acuerdo con el parte oficial, el incendio no afectó las viviendas linderas y no hubo personas lesionadas. Posteriormente, un perito de Bomberos Zapadores intervino para avanzar con las actuaciones correspondientes y establecer las circunstancias que originaron el fuego.
“Tenía 70 años guardando cositas”: el dolor por las pérdidas
Tras el incendio, Narváez describió las consecuencias que sufrió dentro de su vivienda, donde aseguró que acumulaba pertenencias y recuerdos de gran valor personal.
“Perdí todas mis cosas, las cosas de mi mamita, todo. Yo voy a seguir adelante y voy a demostrarle a la gente que voy a poder hacer mi casa nueva”, manifestó durante la entrevista.
El exboxeador contó que tenía varias heladeras que utilizaba para guardar ropa y alimentos, además de motocicletas y otros elementos que habían quedado dentro del inmueble.
“Tenía tres heladeras, no estaban prendidas. Estaban llenas de ropa, de comestibles. Perdí las motos que tenía, están adentro. Muchas cosas, 70 años guardando cositas”, lamentó.
Narváez explicó que vivía solo desde hacía aproximadamente seis años. Aunque las pérdidas materiales fueron importantes, confirmó que sus mascotas lograron sobrevivir al incendio.
“Los perritos se salvaron”, destacó, al referirse a los animales que estaban en la propiedad.
Qué dijo Cococha sobre el origen del fuego
Consultado sobre cómo pudo haberse iniciado el incendio, Narváez señaló que, al momento del hecho, tenía una radio encendida y consideró que podría haberse producido una falla eléctrica.
“Yo tenía una radio prendida y se ve que habrá pegado un golpe de luz. Yo pienso que fue así, otra cosa no”, expresó.
El hombre sostuvo que ese era el único aparato que tenía funcionando y mencionó la posibilidad de que se hubiera producido un cortocircuito.
La investigación sobre el origen del incendio quedó a cargo del personal especializado de Bomberos Zapadores.
Narváez también descartó, desde su percepción personal, que alguien hubiera provocado el fuego intencionalmente. “No creo que me lo haya prendido nadie”, manifestó.
Cococha pidió ayuda para reconstruir su vivienda
A pesar de las pérdidas, el reconocido vecino de Concordia expresó su voluntad de salir adelante y recuperar su casa.
Durante la entrevista, manifestó que necesitará especialmente materiales de construcción y colaboración con la mano de obra para comenzar las tareas de reconstrucción.
“Yo pienso que la gente de Concordia se va a dar cuenta de que voy a necesitar ladrillos, arena, materiales y mano de obra para que vengan a ayudarme”, señaló.
Narváez explicó que su principal preocupación es volver a contar con una vivienda, mientras que las demás pertenencias podrían recuperarse progresivamente.
“Las otras cosas se pueden comprar de a poco”, sostuvo.
El exboxeador confió en la solidaridad de los vecinos de Concordia, una ciudad donde su figura es conocida desde hace décadas.
Quién es Cococha Narváez, el exboxeador de Concordia
Martín Bernardo Narváez nació en San Salvador y llegó a Concordia durante su juventud junto con su familia. En esa ciudad desarrolló su trayectoria como boxeador y comenzó a hacerse conocido dentro del ambiente deportivo.
Con el paso de los años, su popularidad trascendió el ring. Cococha se convirtió en un personaje habitual de la vida cotidiana concordiense, reconocido por su humor, sus ocurrencias y su presencia en acontecimientos deportivos y festivales.
También se dedicó a vender bolsitas de maní y participó de diferentes encuentros populares, donde sus bailes y expresiones características lo hicieron conocido entre varias generaciones.
En abril de 2015, Diario Río Uruguay publicó una entrevista titulada “Cococha Narváez jura que no está muerto”, luego de que circularan rumores falsos sobre su fallecimiento en redes sociales.
Años después, en mayo de 2022, el mismo medio informó que había iniciado sus trámites jubilatorios, en una nueva referencia a su historia personal.