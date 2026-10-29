Se agotaron las primeras entradas para la final de la Copa Sudamericana: cuándo se habilita la nueva venta

Boca jugará la final de la Sudamericana ante Mineiro

La primera tanda de entradas para la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro se agotó en pocas horas. Los tickets, destinados exclusivamente a ciudadanos colombianos residentes en ese país, fueron adquiridos rápidamente tras la habilitación de la venta.

El encuentro se disputará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, Colombia, con horario todavía por confirmar.

Las localidades agotadas correspondían a la categoría 1, con un precio de 250 dólares por entrada. Los espectadores que adquirieron estos tickets se ubicarán en la tribuna occidental del estadio.

Cuándo continúa la venta de entradas para la final

La venta de entradas para la final de la Copa Sudamericana continuará este jueves 29 de octubre, a partir de las 14 (hora argentina), con la habilitación de las localidades correspondientes a la categoría 2.

En esta nueva etapa, los tickets tendrán un valor de 180 dólares y estarán disponibles para el público general. Quienes los compren ocuparán la tribuna oriental del estadio.

Por otra parte, todavía no se confirmó la fecha de comercialización de las entradas populares destinadas exclusivamente a los hinchas de Boca y Atlético Mineiro.

Cuántas entradas tendrán Boca y Atlético Mineiro

De acuerdo con la información difundida, cada club contará con 12.000 entradas populares, que tendrán un precio de 90 dólares por localidad.

Se estima que estos sectores podrían reservarse para los socios de ambas instituciones, aunque todavía no se comunicaron oficialmente los requisitos de compra.

El estadio Metropolitano Roberto Meléndez tiene capacidad para aproximadamente 65.000 espectadores y será el escenario donde Boca y Atlético Mineiro definirán al campeón de la Copa Sudamericana 2026.

La distribución definitiva de las localidades y las condiciones para acceder a los sectores exclusivos de cada equipo quedarán sujetas a los próximos anuncios de la organización. (NA)