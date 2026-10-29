Secuestraron una pistola y 65 cartuchos a los acusados de disparar contra una vivienda en Bajada Grande

Dos jóvenes fueron detenidos por presunto abuso de arma de fuego en Paraná, luego de que un vecino denunciara que los ocupantes de un automóvil habían efectuado disparos contra una vivienda del barrio Bajada Grande. El procedimiento se realizó alrededor de las 22:30, en inmediaciones de las calles Larramendi y Croacia Sur, donde efectivos policiales interceptaron el vehículo señalado.

Según informó la División 911, la intervención comenzó a partir de una comunicación que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego en una vivienda ubicada detrás de la ex Aceitera. El denunciante indicó que los presuntos autores se desplazaban en un Chevrolet Corsa gris, con dos hombres a bordo, en dirección a calle Larramendi.

Con los datos aportados, personal policial realizó un operativo en la zona y logró localizar un Chevrolet Corsa Classic de color gris, cuyas características coincidían con las del automóvil mencionado en la denuncia. Del vehículo descendieron dos jóvenes, de 20 y 27 años, quienes fueron identificados por los uniformados.

Encontraron una pistola debajo del asiento del acompañante

Durante el procedimiento, los efectivos realizaron un palpado preventivo a los ocupantes del automóvil. En poder de uno de ellos encontraron dos cargadores de arma de fuego sin cartuchos.

Posteriormente, al efectuar una inspección visual desde el exterior del vehículo, los policías observaron una mochila o elemento similar ubicado debajo del asiento del acompañante.

En su interior se podía distinguir a simple vista un arma de fuego tipo pistola, situación que fue comunicada a las autoridades judiciales intervinientes.

Procedimiento policial en barrio Bajada Grande (foto Policía de Entre Ríos)

El hallazgo motivó la intervención de la Fiscalía, que dispuso las medidas correspondientes para avanzar con el procedimiento y el secuestro de los elementos vinculados con la investigación.

Secuestraron una pistola Bersa y 65 cartuchos

Como resultado del operativo, la Policía secuestró una pistola marca Bersa, modelo Thunder .380 Plus, calibre .380 Auto, que tenía colocado un cargador con 15 cartuchos. Además, los efectivos incautaron otros dos cargadores y una caja de cartón que contenía un blíster con 50 cartuchos del mismo calibre.

De esta manera, el procedimiento permitió el secuestro de un arma de fuego, tres cargadores y un total de 65 cartuchos, además del automóvil Chevrolet Corsa Classic en el que se movilizaban los sospechosos.

Aunque la denuncia inicial hacía referencia a una posible arma de 9 milímetros, la pistola efectivamente secuestrada fue identificada como calibre .380 Auto.

Los detenidos fueron trasladados a la Alcaidía de Tribunales

Tras tomar conocimiento del procedimiento, la fiscal Dra. Zeinklusen, de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigio, dispuso la detención de ambos jóvenes por el supuesto delito de abuso de arma de fuego.

La funcionaria judicial también ordenó el secuestro de los elementos encontrados durante la intervención policial y del vehículo utilizado por los sospechosos.

Procedimiento policial en barrio Bajada Grande (captura de video de Reporte 100.7)

Los dos hombres, de 20 y 27 años, fueron trasladados a la Alcaidía de Tribunales, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia.

La investigación continúa para determinar las circunstancias en las que se produjeron las detonaciones denunciadas y establecer la posible vinculación del arma secuestrada con el episodio ocurrido en barrio Bajada Grande.