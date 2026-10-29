Bebé entrerriano estuvo intubado por un virus respiratorio y su papá contó cómo evoluciona: “Fue un milagro de Dios”

Un bebé de Villa Paranacito permanece internado en terapia intensiva del hospital materno infantil San Roque de Paraná, tras sufrir una grave infección por virus sincitial respiratorio (VRS) que le provocó dificultades respiratorias y obligó a los médicos a intubarlo. Se trata de Samuel, quien este jueves cumple nueve meses de vida y presenta una evolución favorable, según relató su padre a Elonce.

El pequeño había ingresado inicialmente a un centro de salud por síntomas similares a los de una gripe. Sin embargo, su estado empeoró durante la madrugada, cuando dejó de respirar con normalidad. Fue trasladado de urgencia al hospital de Gualeguaychú y posteriormente derivado a Paraná debido a la gravedad de su cuadro.

Su papá, Ezequiel Bustamente, pescador artesanal de Villa Paranacito, contó a Elonce que atravesaron momentos de profunda preocupación junto a su esposa, Mailén Rojas, oriunda de Ceibas. Después de varios días críticos, Samuel comenzó a mostrar signos de recuperación.

“Hoy Samuel, en el día de su cumpleaños, respira por sus propios medios, tiene oxígeno y restan varios días para que sea trasladado a sala común”, expresó el padre, al compartir las novedades sobre la salud de su hijo.

De una consulta por gripe a una internación de urgencia

La situación comenzó cuando Mailén llevó a Samuel a un centro de salud porque presentaba síntomas respiratorios. Tras recibir atención médica y medicación, ambos regresaron a su vivienda.

Sin embargo, durante la madrugada, el estado del bebé empeoró repentinamente y la familia debió buscar asistencia de urgencia.

“La madre lo llevó al centro de salud por una gripe, lo medicaron y regresó a casa de nuevo; pero a la madrugada, el bebé no respiraba”, recordó Ezequiel.

Ante la gravedad de la situación, Samuel fue trasladado al hospital de Gualeguaychú, donde recibió atención médica y asistencia respiratoria.

Los profesionales determinaron que necesitaba cuidados de mayor complejidad, por lo que se dispuso su derivación al hospital materno infantil San Roque de Paraná.

Una vez en la capital entrerriana, los estudios médicos permitieron confirmar que el pequeño padecía una infección por virus sincitial respiratorio, una enfermedad que puede provocar complicaciones graves en los bebés.

Samuel estuvo intubado en terapia intensiva

Durante los primeros días de internación, el cuadro de Samuel fue especialmente delicado. El bebé necesitó asistencia respiratoria porque no podía mantener una respiración adecuada por sus propios medios.

Su padre explicó que, debido a la gravedad de la infección, los médicos debieron intubarlo para garantizar que recibiera el oxígeno necesario.

El pequeño permaneció con asistencia respiratoria mecánica durante varios días, desde el sábado hasta el martes, mientras los profesionales evaluaban su respuesta al tratamiento.

Según relató Ezequiel, la familia vivió momentos de gran incertidumbre porque inicialmente Samuel no mostraba la mejoría que esperaban.

“Fue un milagro de Dios”, expresó el padre, al recordar el momento en que comenzó a recuperarse después de atravesar un estado crítico.

La evolución favorable permitió retirar la asistencia respiratoria invasiva. Actualmente, el bebé puede respirar por sus propios medios, aunque continúa recibiendo oxígeno suplementario y permanece bajo observación médica.

Qué es el virus sincitial respiratorio y por qué puede ser grave

El virus sincitial respiratorio (VRS) es una de las causas frecuentes de infecciones respiratorias, especialmente en bebés y niños pequeños.

En muchos casos provoca síntomas similares a los de un resfriado, como congestión nasal, tos y dificultades respiratorias leves. Sin embargo, también puede ocasionar enfermedades más graves, como bronquiolitis y neumonía.

Los lactantes se encuentran entre los grupos que pueden desarrollar complicaciones, particularmente cuando la infección compromete las vías respiratorias inferiores.

Ezequiel contó que los profesionales le explicaron que el tratamiento de Samuel estaba orientado a sostener su respiración y controlar las consecuencias de la infección mientras su organismo combatía el virus.

“Nos dijeron que entra el virus, ataca al organismo y se retira; no hay un medicamento específico para eliminarlo, sino que se tratan los síntomas”, relató.

Aunque el padre mencionó que inicialmente les habían hablado de un virus nuevo, el VRS es un agente respiratorio conocido desde hace décadas. Su gravedad depende, entre otros factores, de la edad y las condiciones de salud de cada paciente.

“Estábamos solos con mi esposa, lejos de casa”

Además de la preocupación por la salud de Samuel, la familia debió afrontar la internación lejos de su hogar en Villa Paranacito.

Ezequiel relató que tanto él como Mailén atravesaron días de angustia mientras esperaban noticias sobre la evolución del bebé.

“Nosotros estábamos solos con mi esposa en Paraná, lejos de casa, y no sabíamos qué hacer”, recordó.

En medio de esa incertidumbre, la pareja pidió oraciones por la recuperación de su hijo y recibió mensajes de acompañamiento de familiares, amigos y vecinos de distintas localidades entrerrianas.

“Pedimos oraciones porque él estaba en un estado tan crítico y nuestra desesperación era muy grande. Hasta los enfermeros nos dijeron que había que esperar a que se recupere”, manifestó.

Con el correr de los días, la respuesta favorable del pequeño llevó tranquilidad a sus padres, que ahora esperan que pueda continuar recuperándose y pasar a una sala común.

“El gordito se recuperará y saldrá adelante”, expresó Ezequiel, esperanzado por la evolución de Samuel.

El agradecimiento al hospital San Roque y a los vecinos

El padre destacó especialmente la atención que recibió su hijo en el hospital materno infantil San Roque de Paraná, donde continúa internado.

Ezequiel aseguró que los profesionales acompañaron a la familia durante los momentos más difíciles y manifestó su agradecimiento por el tratamiento brindado al bebé.

También valoró la solidaridad de los vecinos de Villa Paranacito, Ceibas y otras localidades, quienes se comunicaron para consultar si necesitaban algún tipo de colaboración.

“Nos preguntaron si necesitamos algo y respondemos que no porque en el hospital no nos pidieron nada, la atención es excelente y económicamente estamos bien. Estamos muy agradecidos con todos”, sostuvo.

La familia explicó que, por el momento, no necesita asistencia económica ni materiales, aunque agradece las muestras de afecto y las oraciones por la salud del pequeño. (con información de Ceibas Noticias)