Los cuadros de influenza superaron el millón de casos en lo que va del año

El Boletín Epidemiológico Nacional reportó más de un millón de casos durante 2026, un 3,3% más que en igual período del año pasado.
El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), correspondiente a la semana epidemiológica 38, informó que la circulación de virus respiratorios continuó en descenso en Argentina luego de los picos registrados durante el invierno. Los indicadores se mantuvieron dentro de los valores esperados para esta época del año.
Según el reporte, las notificaciones de influenza siguieron disminuyendo, aunque se acentuó el predominio relativo de influenza B. Entre los pacientes hospitalizados, en tanto, continuó prevaleciendo el virus sincicial respiratorio (VSR).
Durante la semana epidemiológica 37 se notificaron 31.856 nuevos casos de enfermedad tipo influenza (ETI). De esta manera, el acumulado de 2026 alcanzó los 1.024.659 casos, un 3,3% más que en el mismo período de 2025.
Las autoridades sanitarias señalaron que el incremento acumulado de casos respecto del año pasado podría estar relacionado con el adelanto del inicio de la temporada de circulación de virus respiratorios registrado durante 2026.
Además, se reportaron 4.238 nuevos casos de neumonía, con lo cual el acumulado hasta la semana 37 llegó a 127.046 notificaciones. La cifra fue levemente inferior a la observada durante el mismo período de años anteriores.
En cuanto a las bronquiolitis en menores de dos años, durante la última semana analizada se registraron 4.675 casos. En lo que va del año fueron notificados 113.108 cuadros y desde la semana epidemiológica 34 se observó un descenso de la curva semanal.
Bajó con fuerza la positividad de influenza
Uno de los datos destacados del BEN correspondió a la vigilancia centinela ambulatoria. Allí fueron identificados cuatro casos de influenza, siete menos que la semana anterior, mientras que la positividad disminuyó del 26,2% al 12,9%.
En ese segmento se mantuvo el predominio de influenza B. A su vez, durante las últimas cuatro semanas fueron detectados 21 casos positivos de VSR entre 320 muestras estudiadas y tres positivos de SARS-CoV-2 entre 128 muestras procesadas.
Entre los pacientes internados con infección respiratoria aguda grave (IRAG) también se observó una reducción de los cuadros graves asociados al VSR y una leve disminución de influenza.
El VSR predominó entre los pacientes internados
En las últimas cuatro semanas analizadas se notificaron 268 casos positivos de VSR, 29 menos que en el informe anterior. También se detectaron 42 casos de influenza y seis de SARS-CoV-2.
El reporte consignó además cuatro codetecciones de SARS-CoV-2 y VSR, además de un caso en el que fueron identificados simultáneamente influenza y VSR.
Ante este escenario, el Ministerio de Salud de la Nación recordó que la vacunación constituye la principal herramienta para reducir complicaciones, hospitalizaciones y muertes, especialmente entre las personas pertenecientes a grupos de riesgo.
Vacunación contra el VSR durante el embarazo
Desde enero de 2024, la vacuna contra el VSR para embarazadas que transitan entre las semanas 32 y 36 de gestación, inclusive, forma parte del Calendario Nacional de Vacunación.
La estrategia busca que los anticuerpos sean transmitidos al bebé antes del nacimiento y permitan disminuir el riesgo de cuadros graves de bronquiolitis o neumonía durante los primeros seis meses de vida.
El BEN también actualizó la situación de las arbovirosis. Durante la semana epidemiológica 38 no se notificaron nuevos casos de dengue en el país.
Sin nuevos casos de dengue
Hasta el último reporte se mantenían tres casos confirmados de dengue en la provincia de Buenos Aires, todos con antecedentes de viaje a Brasil y Ecuador.
Desde el inicio de la temporada 2026-2027 fueron notificados 808 casos sospechosos al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. De ese total, seis fueron clasificados como probables en Salta y Buenos Aires, 519 fueron descartados y 280 permanecían en estudio.
Tampoco se registraron nuevos casos de fiebre chikungunya durante la semana 38. En lo que va de la temporada se confirmó un único caso en Orán, Salta, correspondiente a una persona con antecedente de viaje a Bolivia.
Mantienen la vigilancia por chikungunya
En relación con chikungunya, se notificaron además 163 casos sospechosos: 28 fueron descartados, cinco clasificados como probables y 129 continuaban bajo estudio.
Debido al antecedente reciente de circulación de la enfermedad en Argentina, las autoridades sanitarias recomendaron mantener una vigilancia intensificada y sostener la búsqueda de chikungunya entre pacientes con síndrome febril agudo inespecífico, con especial atención a la detección temprana de posibles focos de transmisión.