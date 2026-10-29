Dejó su camioneta encendida, se la robaron y la Justicia rechazó indemnizarlo

Un hombre al que le robaron su camioneta Volkswagen Amarok mientras estaba estacionada con las llaves puestas y el motor encendido sufrió un revés judicial en Mar del Plata. La Justicia rechazó su demanda contra el seguro, al que reclamaba más de 47 millones de pesos, al considerar que había incurrido en una conducta de "culpa grave".

La resolución fue dictada por el Juzgado Civil y Comercial Nº 13 de Mar del Plata, a cargo del juez Maximiliano Colángelo, quien desestimó la presentación contra Berkley International S.A. y determinó que el demandante también deberá afrontar las costas del proceso judicial.

El hecho ocurrió el 1 de octubre de 2024, en el barrio Chauvin. Según consta en el expediente, el propietario había retirado su Volkswagen Amarok modelo 2016 de una cochera ubicada en Córdoba al 4000 y se dirigió hasta su vivienda para buscar a su esposa, con quien tenía previsto asistir a una consulta médica.

De acuerdo con el relato del damnificado, identificado por sus iniciales C.A.M., estacionó la camioneta a pocos metros de su domicilio y descendió para ingresar a buscar a su esposa. Sin embargo, dejó las llaves colocadas y el motor en funcionamiento.

Mientras caminaba hacia la vivienda, escuchó una aceleración y advirtió que un desconocido había subido al vehículo y escapaba. Según manifestó, toda la secuencia ocurrió en menos de un minuto.

Tras el robo, el propietario realizó la denuncia policial y notificó a su aseguradora. No obstante, la compañía rechazó cubrir el siniestro al considerar que el conductor había incumplido los deberes básicos de cuidado establecidos en la póliza.

Reclamó más de 47 millones de pesos

Ante la negativa de la aseguradora, el 5 de febrero de 2025 el hombre presentó una demanda judicial por 47.510.000 pesos, que contemplaba los 27.510.000 pesos correspondientes a la suma asegurada de la camioneta, además de intereses y costas.

En su presentación, argumentó que había sufrido un "olvido involuntario" debido al apuro y explicó que atravesaba una situación de estrés luego de haber sufrido una caída desde una escalera dos semanas antes del robo.

También sostuvo que el delito debía analizarse en el contexto de inseguridad de Mar del Plata y cuestionó que las condiciones de la póliza no establecieran con suficiente precisión qué conductas podían considerarse culpa grave.

Sin embargo, el magistrado rechazó esos argumentos y concluyó que dejar un vehículo de alto valor encendido, con las llaves colocadas y sin vigilancia en la vía pública constituía una falta grave al deber de prudencia.

Qué argumentos utilizó la Justicia para rechazar la indemnización

En su resolución, el juez Colángelo sostuvo que la inseguridad existente en la ciudad no justificaba la conducta del propietario, sino que exigía mayores medidas de prevención.

"El incremento de la inseguridad en nuestra ciudad importa un hecho público y de notorio conocimiento", señaló el magistrado.

Para fundamentar su decisión, citó informes del Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito, que indicaban que el sector donde ocurrió el robo era el segundo con mayor cantidad de robos o hurtos durante ese período. Además, Volkswagen encabezaba el listado de marcas de vehículos más sustraídas.

El juez también analizó los informes médicos y psicológicos aportados por el demandante, pero concluyó que no demostraban una alteración física o cognitiva que afectara su capacidad de juicio al momento del episodio.

Por qué el seguro no deberá pagar la camioneta

Otro de los puntos centrales del fallo estuvo relacionado con la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor y la Ley de Seguros.

El magistrado explicó que las disposiciones destinadas a proteger a los consumidores no impiden aplicar las exclusiones de cobertura contempladas en la legislación de seguros cuando se acredita una conducta de culpa grave del asegurado.

En consecuencia, la Justicia rechazó la indemnización solicitada por el propietario de la Amarok y le impuso el pago de las costas judiciales.

La resolución estableció que, en las circunstancias acreditadas en este caso, la aseguradora no estaba obligada a responder económicamente por el robo del vehículo. (Clarín)