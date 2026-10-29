ANSES permite crear o recuperar la Clave de la Seguridad Social con reconocimiento facial

Clave de la Seguridad Social con reconocimiento facial desde el celular

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que los usuarios de mi ANSES ya pueden crear o recuperar la Clave de la Seguridad Social mediante reconocimiento facial, a través de la aplicación oficial del organismo. La nueva modalidad permite realizar el trámite desde el teléfono celular, mediante el escaneo del Documento Nacional de Identidad (DNI) y la verificación biométrica.

El organismo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, explicó que esta herramienta busca reforzar la seguridad de las cuentas personales y prevenir accesos no autorizados, fraudes y casos de suplantación de identidad.

El procedimiento permite comprobar que la persona que realiza la gestión es efectivamente titular del CUIL declarado. Para ello, el sistema cruza la información biométrica obtenida durante la validación con los registros del Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

Cómo crear o recuperar la Clave de la Seguridad Social de ANSES

La nueva modalidad está disponible a través de la aplicación mi ANSES y requiere contar con el DNI y un teléfono celular con cámara para completar la verificación de identidad.

El procedimiento consta de cuatro pasos:

Ingresar a la aplicación mi ANSES: seleccionar la opción Creá o recuperá tu clave con validación biométrica. Completar el CUIL: ingresar el número correspondiente y escanear el código de barras o QR de la última versión del DNI, ubicado en el frente o dorso según el modelo. Realizar el reconocimiento facial: utilizar la cámara del teléfono celular para completar la verificación de identidad. Crear una nueva clave: una vez validada la identidad, establecer la nueva Clave de la Seguridad Social.

La aplicación oficial puede obtenerse desde el sitio web de ANSES.

Qué sucede si se pierde o cambia el celular

ANSES aclaró que, en caso de pérdida o cambio del teléfono celular, será necesario repetir la validación biométrica para volver a verificar la identidad del usuario.

Esta instancia de seguridad permite confirmar la titularidad de los datos personales antes de habilitar la creación o recuperación de la clave.

De esta manera, el organismo incorporó una alternativa digital para gestionar la Clave de la Seguridad Social sin necesidad de realizar la validación de identidad de manera presencial.