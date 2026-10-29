Homologaron ocho acuerdos paritarios para trabajadores de la construcción y el campo

Homologaron ocho paritarias para la construcción y el campo

El Ministerio de Capital Humano homologó ocho acuerdos paritarios correspondientes a trabajadores de la construcción y distintas actividades agrarias. La medida fue informada este miércoles por la cartera que conduce Sandra Pettovello, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Según el comunicado oficial, los convenios establecen nuevas condiciones salariales para diferentes sectores productivos. Desde el organismo señalaron que las homologaciones buscan fortalecer la negociación colectiva y brindar previsibilidad a las relaciones laborales.

Uno de los acuerdos fue celebrado entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y la Cámara Argentina del Hormigón Elaborado. El convenio establece nuevas condiciones salariales para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo N.º 445/06.

Siete acuerdos salariales para trabajadores rurales

En cuanto a la actividad agraria, el Ministerio confirmó la homologación de siete acuerdos paritarios entre la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y distintas entidades representativas del sector agropecuario.

Entre las organizaciones que participaron de las negociaciones se encuentran la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Federación Agraria Argentina (FAA).

Los convenios contemplan actualizaciones salariales para distintas actividades rurales, entre ellas las tareas de esquila en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, así como la poda e injerto de frutales en Río Negro y Neuquén.

También incluyen la manipulación y el almacenamiento de granos en Córdoba y San Luis, además de la actividad forestal en Chaco.

Qué otras actividades rurales están comprendidas

Las homologaciones alcanzan, además, a trabajadores vinculados con la producción citrícola, yerbatera, tealera y forestal en Misiones.

En las provincias de Chaco y Formosa, los acuerdos comprenden actividades algodoneras, hortícolas y bananeras, junto con tareas de almacenamiento de granos y conservación y mantenimiento de caminos rurales.

El comunicado oficial no precisó los porcentajes de incremento salarial ni los montos correspondientes a cada actividad, aunque confirmó que los acuerdos establecen actualizaciones para los trabajadores comprendidos.

Desde el Ministerio de Capital Humano expresaron que las medidas forman parte de las acciones destinadas a promover el diálogo entre representantes sindicales y empleadores.

En ese sentido, la cartera nacional sostuvo que busca contribuir a la previsibilidad de las relaciones laborales, la continuidad de las actividades productivas y la preservación de la paz social.