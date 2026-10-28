Bajaron las tasas de los créditos hipotecarios UVA: cuánto hay que ganar para acceder

El Banco Ciudad redujo al 7,5% la tasa de los créditos hipotecarios UVA para quienes buscan cambiar de vivienda. Los préstamos alcanzan los $200 millones y requieren ingresos desde $2,96 millones mensuales. También hubo novedades para viviendas modulares.
Los créditos hipotecarios UVA incorporaron nuevas condiciones de financiamiento luego de que dos entidades bancarias anunciaran modificaciones en sus líneas destinadas a la compra de viviendas. El Banco Ciudad redujo del 9,5% al 7,5% nominal anual la tasa para propietarios que buscan vender su inmueble y adquirir otro, mientras que el Banco Hipotecario amplió los plazos de financiación para viviendas modulares.
La reducción anunciada por el Banco Ciudad permitió establecer una cuota inicial estimada de $739.000 por cada $100 millones solicitados, con un plazo de devolución de 25 años. Para acceder a ese monto, los interesados deberán acreditar ingresos netos mensuales cercanos a los $2,96 millones.
Las nuevas condiciones fueron posibles a partir de fondos obtenidos mediante las licitaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. El Banco Ciudad desembolsó aproximadamente $16.800 millones de la primera etapa y comenzó a utilizar recursos de una segunda adjudicación, que superó los $30.000 millones.
Créditos hipotecarios UVA: cuáles son las nuevas tasas
Actualmente, el Banco Ciudad dispone de tres tasas diferenciadas según el destino del préstamo. Para quienes buscan comprar su primera vivienda, ofrece una tasa nominal anual del 6,5%, subsidiada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En tanto, los propietarios que necesitan vender su inmueble para adquirir otro pueden acceder a una tasa del 7,5%. Por último, quienes pretenden comprar una segunda propiedad sin desprenderse de la actual tienen disponible una tasa del 11,5%.
Maximiliano Coll, subgerente general de banca minorista del Banco Ciudad, explicó que la entidad identificó una creciente demanda de familias que ya cuentan con una vivienda, especialmente departamentos, pero necesitan trasladarse a propiedades de mayor superficie. "La segunda licitación de fondos permitió reducir la tasa para ese grupo de clientes", aseguró.
Cuánto dinero prestan y qué ingresos se necesitan
La línea de créditos hipotecarios UVA para cambiar de vivienda contempla préstamos de hasta $200 millones, con un plazo máximo de devolución de 25 años. El financiamiento puede cubrir hasta el 75% del valor del inmueble.
Los montos estimados de las cuotas iniciales y los ingresos necesarios son los siguientes:
- Préstamo de $100 millones: cuota inicial aproximada de $739.000 e ingresos netos mensuales de $2,96 millones.
- Préstamo de $200 millones: cuota inicial cercana a $1,48 millones e ingresos netos mensuales de $5,91 millones.
Estos valores son orientativos y no incluyen seguros ni gastos adicionales. Además, al tratarse de créditos UVA, tanto el capital adeudado como las cuotas se actualizan de acuerdo con la inflación, por lo que los importes en pesos pueden aumentar durante el período de devolución.
Quiénes pueden acceder a los préstamos
Una de las características de esta línea es que permite realizar operaciones de compraventa simultáneas. De esta manera, una familia puede vender su propiedad actual y adquirir otra mediante una operación coordinada.
Coll explicó que lo recomendable es concretar ambas escrituras el mismo día, aunque aclaró que también existen alternativas para quienes necesitan permanecer temporalmente en la vivienda vendida.
En esos casos, puede acordarse un comodato con el comprador hasta completar la mudanza. Respecto de los requisitos, los trabajadores en relación de dependencia deben cobrar sus haberes en el Banco Ciudad o trasladar su cuenta sueldo a esa entidad.
Los monotributistas y autónomos, por su parte, deben contratar el paquete Crecer. "El financiamiento no está limitado a quienes tienen recibo de sueldo: también pueden acceder monotributistas y autónomos, combinar ingresos y, si fuera necesario, incorporar un garante para alcanzar los requisitos exigidos", destacó el ejecutivo.
El Banco Hipotecario amplió los plazos para viviendas modulares
Por otra parte, el Banco Hipotecario anunció una modificación en sus préstamos destinados a financiar viviendas industrializadas y modulares. La entidad extendió de seis a ocho años el plazo máximo de devolución, una medida que permite reducir el importe de las cuotas iniciales.
Como ejemplo, para un préstamo de $45 millones a 72 meses, la cuota estimada es de $951.000 y se requieren ingresos mensuales de $3,8 millones. Si el plazo se extiende a 96 meses, la cuota disminuye a $807.000 y los ingresos necesarios bajan a $3,2 millones.
La diferencia representa un ahorro inicial de $144.000 mensuales en la cuota y una reducción de $600.000 en los ingresos exigidos. Sin embargo, la ampliación del plazo puede incrementar el costo financiero total del préstamo.
Desde el Banco Hipotecario señalaron que el programa cuenta con una red de más de 145 empresas de viviendas industrializadas distribuidas en todo el país, con diferentes propuestas constructivas.
Qué tener en cuenta antes de solicitar un crédito UVA
Los interesados deberán considerar que las cuotas de los préstamos hipotecarios UVA no permanecen fijas en pesos, sino que se ajustan mediante la evolución de la Unidad de Valor Adquisitivo, vinculada al índice de inflación.
Por ese motivo, aunque las nuevas tasas permiten reducir el costo inicial del financiamiento, resulta importante evaluar la capacidad de pago a largo plazo y la evolución de los ingresos familiares.
Asimismo, los requisitos, montos y condiciones definitivas deberán confirmarse mediante los simuladores oficiales de cada entidad bancaria antes de iniciar una operación inmobiliaria.