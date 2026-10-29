Seguí en vivo el juicio contra Néstor Pavón por el femicidio de Micaela García  

Este jueves comenzó en la Sala N° 1 de los Tribunales de Gualeguay el juicio oral y público contra Néstor Roberto Pavón, imputado por su presunta coautoría en el femicidio de Micaela García, ocurrido el 1° de abril de 2017.

El tribunal está integrado por el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Santiago Brugo; vocales Maximiliano Otto Larrocca Ress, del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, y Nicolás José Gazali, del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay.

El Ministerio Público Fiscal está representado por Gamal Taleb y Maite Burruchaga. Mienrtas que los querellantes son José Rodolfo Iparraguirre y Marcelo Boeykens; y la defensa particular es ejercida por Edwin Henrry Valenzuela Rojas y Ramón Elías Salto.

Durante la apertura del debate, la fiscal Maite Burruchaga, adelantó que solicitará la prisión perpetua, calificada como la pena más gravosa prevista por la legislación penal. La acusación atribuye a Pavón el delito de abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio calificado por alevosía, criminis causa y femicidio en calidad de coautor. Cabe recordar que por este mismo hecho ya cumple condena firme a prisión perpetua Sebastián Wagner (dictada el 16 de octubre de 2017).

Femicidio de Micaela García: primera jornada del juicio contra Néstor Pavón

La lectura de la imputación

Al formular la acusación formal, la fiscal Burruchaga sostuvo que el Ministerio Público probará la coautoría de Pavón en el hecho ya acreditado judicialmente. Según la reconstrucción leída ante el tribunal, el 1° de abril de 2017, cerca de las 5:45 horas, Micaela García salía del boliche bailable King cuando fue interceptada por Wagner y Pavón.

Foto: Walter Cosso

Según la acusación, ambos obligaron a la joven a subir a un automóvil Renault 18 y la trasladaron por la fuerza hacia las inmediaciones del balneario Paso de Alonso. En ese lugar, aprovechándose de su preeminencia física e indefensión, la abusaron sexualmente. Posteriormente, ante la resistencia de la víctima y con el fin de garantizar su impunidad, decidieron asfixiarla y ocultar el cuerpo debajo de pastizales altos en un camino rural que conduce a González Calderón, en el primer distrito Cuchillas del departamento Gualeguay.

Foto: Walter Cosso

El hecho fue encuadrado en los artículos 80 (incisos 2, 7 y 11), 119 y 54 del Código Penal, atribuyéndosele a Pavón la coautoría conforme al artículo 45 de dicho cuerpo legal, indica diario UNO.

Después de la jornada de este jueves, las audiencias continuarán el viernes 30 de octubre, y los días 2, 3, 6, 10 y 11 de noviembre.

El reclamo de la familia de Micaela García

El nuevo debate se realizará después de distintas instancias judiciales vinculadas con la responsabilidad de Pavón en el femicidio de Micaela García, ocurrido en abril de 2017.

En declaraciones anteriores a Elonce, Néstor García, padre de la joven, había expresado su expectativa ante esta nueva instancia judicial y reclamado que Pavón “cumpla la pena que le corresponde”.

La familia participará del proceso a través de sus representantes legales, quienes intervendrán como querellantes durante las siete jornadas previstas.

Familiares y allegados siguen el juicio desde las afueras de los tribunales