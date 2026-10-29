Causa ANDIS: Gendarmería detectó irregularidades en los audios atribuidos a Spagnuolo

Un peritaje de Gendarmería Nacional concluyó que no fue posible determinar la autenticidad de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo en la causa ANDIS. Los especialistas tampoco pudieron establecer una atribución técnica de las voces a las personas imputadas.

El análisis estuvo a cargo de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la fuerza. El informe identificó limitaciones en los archivos que impidieron llegar a una conclusión definitiva sobre su origen.

La imposibilidad de autenticar el material no equivale a demostrar que las grabaciones sean falsas. Tampoco permite afirmar que las voces hayan sido generadas mediante inteligencia artificial.

Cortes e indicios de regrabación

Los expertos observaron características compatibles con una regrabación, un fenómeno conocido como transferencia acústica. Esa condición fue detectada en archivos que inicialmente reunían condiciones para ser examinados.

También registraron discontinuidades abruptas e inconsistencias acústicas incompatibles con una grabación continua. Según el análisis, esos rasgos podrían corresponder a cortes, intervenciones o procesos de edición posteriores al registro original.

El peritaje no pudo descartar una eventual manipulación ni la utilización de inteligencia artificial para alterar o generar voces. Esa falta de certeza impidió validar las piezas analizadas en el expediente de ANDIS.

La cadena de custodia condicionó las conclusiones

Otro de los puntos señalados fue la interrupción de la cadena de custodia antes de la intervención pericial. Ese procedimiento permite documentar cómo se obtuvo, preservó y trasladó un elemento sometido a estudio.

La limitación impidió garantizar que los archivos recibidos fueran los mismos que se registraron originalmente y que no hubieran sufrido modificaciones durante su circulación. Los peritos de las partes también coincidieron en que el material no permitía una conclusión definitiva sobre su autenticidad.

La defensa de Spagnuolo había cuestionado el origen de las grabaciones y sostenido que podían haber sido editadas o creadas artificialmente. La Justicia dispuso el estudio técnico para examinar esas objeciones y determinar si era posible verificar los archivos.

Cómo sigue la investigación por ANDIS

La causa ANDIS se abrió tras la difusión de audios adjudicados al exdirector del organismo. En esas grabaciones se describía un supuesto sistema de cobro de sobornos a prestadores y droguerías relacionado con la compra de medicamentos.

Uno de los fragmentos mencionaba que parte de esos fondos presuntamente estaría destinada a Karina Milei. Esa referencia forma parte del contenido de los audios cuestionados y no constituye un hecho probado; según la información del expediente suministrada, la secretaria general de la Presidencia no fue imputada.

El juez federal Ariel Lijo deberá evaluar el alcance del informe y las medidas de prueba pendientes. La imposibilidad de autenticar los audios no implica, por sí misma, el cierre de la investigación sobre las presuntas irregularidades.