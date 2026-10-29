Boca aprobó $19.606 millones para ampliar la Bombonera: qué obras contempla el proyecto

Boca incluyó una inversión de $19.606 millones para la primera etapa del Plan Integral de Ampliación y Mejoras de la Bombonera en su presupuesto 2026-2027. La partida forma parte de un programa de obras que también abarca Casa Amarilla y el predio de Ezeiza.

El presupuesto fue aprobado por mayoría en la Asamblea de Representantes y corresponde al ejercicio comprendido entre el 1.º de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027. El club proyectó ingresos por $239.392 millones y un resultado superavitario, aun contemplando la inversión inicial en el estadio.

El monto total previsto para inversiones asciende a $41.767 millones. La ampliación de la Bombonera concentra la mayor partida individual, aunque los recursos aprobados corresponden a una primera etapa y no al costo completo del proyecto.

Cómo sería la ampliación de la Bombonera

La propuesta contempla desplazar el campo de juego cuatro metros hacia el sector de las vías. También prevé demoler los palcos actuales y construir una estructura con una platea preferencial, otra superior y 216 palcos distribuidos en seis pisos.

Con esa modificación, el sector pasaría de unos 3.000 lugares a aproximadamente 9.500. Se trata de uno de los cambios con los que Boca busca incrementar la capacidad del estadio.

Otro punto central es la construcción de una cuarta bandeja por encima de las tres tribunas altas existentes. Tendría siete filas y permitiría incorporar alrededor de 6.000 espectadores.

La capacidad que busca alcanzar Boca

La intención del club es destinar la nueva bandeja a abonados y convertir las tres tribunas superiores actuales en populares. Según el proyecto, esa reorganización permitiría sumar otros 12.000 lugares.

También se modificaría la pendiente de las tribunas bajas de los sectores norte y sur. La estimación es agregar unos 1.500 espectadores en cada una de esas cabeceras.

El diseño incluye un techo para cubrir la parte superior del estadio y una pantalla LED de 360 grados. Con el conjunto de las intervenciones, Boca apunta a superar una capacidad de 80.000 personas.

Las otras inversiones previstas

El presupuesto asigna $12.325 millones a obras en Casa Amarilla y a la construcción de un microestadio para el deporte amateur. Esa partida está destinada a mejorar los espacios utilizados por distintas disciplinas.

Para el predio de Ezeiza se contemplan $7.016 millones. Los trabajos incluyen la construcción de un hotel para el plantel de Reserva y nuevas instalaciones, entre ellas vestuarios.

En cuanto a su posición en moneda extranjera, al 30 de junio de 2026 el club registraba activos por USD 32,6 millones y pasivos por USD 21,2 millones. La diferencia entre ambos conceptos arroja una posición neta positiva de USD 11,4 millones.