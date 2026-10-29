Más de 5.000 docentes participan de un congreso en Paraná para debatir cambios en la escuela secundaria

Más de 5.000 docentes y referentes educativos se inscribieron en el primer Congreso Provincial de Educación Secundaria, que se desarrolla este jueves en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. Bajo el lema Innovar para transformar, el encuentro reúne experiencias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, junto con propuestas del Gobierno nacional para modificar el funcionamiento de la escuela secundaria.

El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, confirmó a Elonce que la convocatoria superó las expectativas, con más de 1.300 participantes presenciales y el resto conectado de manera virtual. Las jornadas buscan debatir qué contenidos deben enseñarse, cómo mejorar los aprendizajes y cuáles son los cambios necesarios en el nivel secundario.

Congreso Provincial de Educación Secundaria en Paraná (foto Elonce)

“Vamos a hablar de la escuela secundaria, qué tenemos que enseñar y qué tenemos que aprender, hacia dónde va la escuela secundaria”, explicó Cuenca durante la apertura del encuentro.

Más de 5.000 inscriptos y representantes de distintas provincias

El congreso cuenta con la participación del ministro de Educación de Santa Fe, José Goity; el ministro de Educación de Córdoba, Horacio Ferreyra; el subsecretario de Educación de la Nación, Alfredo Vota; y el secretario del Consejo Federal de Educación, José Thomas.

Cuenca destacó la convocatoria y la posibilidad de intercambiar experiencias con otras jurisdicciones. “Tuvimos más de 5.000 inscriptos entre virtuales y presenciales. Estuvimos con el salón colapsado, con más de 1.300 inscriptos presenciales y los otros acompañando de manera remota”, señaló.

Congreso Provincial de Educación Secundaria en Paraná (foto Elonce)

El titular del CGE remarcó que Entre Ríos mantiene un trabajo conjunto con Santa Fe y Córdoba a través de la Región Centro. “Considero muy valioso escuchar otras experiencias, saber qué están haciendo nuestras provincias vecinas y compartir nuestras miradas sobre hacia dónde va la escuela secundaria”, expresó.

Nación trabaja en nuevos modelos de escuela secundaria para 2027

El subsecretario de Educación de la Nación, Alfredo Vota, sostuvo que la transformación de la escuela secundaria constituye uno de los principales desafíos del sistema educativo.

“Hace 20 años que no se toca y vemos que hoy el mundo contemporáneo requiere otro tipo de escuela. Cada provincia está avanzando en su propio modelo”, afirmó.

El funcionario explicó que el objetivo nacional es acompañar las reformas provinciales y establecer orientaciones comunes para los distintos sistemas educativos.

Oscar Cuenca / Alfredo Vota / José Goity (foto Elonce)

En ese sentido, anticipó que se trabaja en la creación de una Red de Escuelas Secundarias Innovadoras, que comenzaría a desarrollarse durante 2027.

“Estamos armando la red de escuela secundaria innovadora. A partir del año que viene queremos construir y estabilizar cuatro o cinco modelos para que a nivel nacional sean la insignia de hacia dónde debe ir la transformación de la escuela secundaria”, detalló.

Según indicó, la propuesta busca contar con experiencias de referencia que puedan orientar los cambios en otras instituciones del país.

Alfabetización, matemática y habilidades socioemocionales

Vota también se refirió a los programas nacionales destinados a mejorar los aprendizajes. Entre las principales iniciativas mencionó la Red de Alfabetización, orientada a la escuela primaria, y la Red de Matemática, que también comprende el primer ciclo del nivel secundario.

Además, informó que se desarrolla un programa de habilidades socioemocionales mediante una experiencia piloto en cinco provincias. “Estamos realizando una experiencia en cinco provincias piloto que la idea es llevarla a todas las provincias”, explicó.

Congreso Provincial de Educación Secundaria en Paraná (foto Elonce)

El proyecto contempla evaluaciones iniciales para conocer la situación de los estudiantes en cada establecimiento y definir estrategias de acompañamiento. “A partir de ese screening, hacer los acompañamientos pertinentes, pero ya con una perspectiva un poco más científica de cómo está cada uno”, señaló el funcionario nacional.

Santa Fe planteó mejorar los aprendizajes y fortalecer las escuelas

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, destacó la importancia del trabajo conjunto entre las provincias y el Gobierno nacional.

Durante su participación, señaló que las políticas educativas deben atender las dificultades de aprendizaje y fortalecer el papel de la escuela secundaria. “Necesitamos abordar políticas que mejoren la calidad educativa, que mejoren los aprendizajes y que resignifiquen el lugar de la escuela en la sociedad, pero sobre todo en la secundaria”, sostuvo.

Goity consideró que las experiencias desarrolladas en los establecimientos educativos deben servir como base para impulsar mejoras en todo el sistema. “Lo que tenemos que hacer desde los gobiernos es potenciar lo que se hace muy bien en las escuelas, trabajar y aprender de lo que pasa en las escuelas”, manifestó.

El funcionario agregó que los cambios no deben quedar limitados a experiencias individuales. “Tenemos que generar las condiciones para que la mejora sea sistémica y no solamente aislada en tal o cual establecimiento”, remarcó.

Asimismo, Goity destacó la importancia de la articulación regional para diseñar políticas educativas. "Hoy nos vamos a llevar seguramente muchas experiencias concretas para poder aplicar en jurisdicciones que son muy similares y que tienen este desafío similar”, expresó.

El encuentro continuará con exposiciones e intercambios entre docentes, supervisores y autoridades educativas, centrados en los contenidos, las formas de enseñanza y los cambios que requiere la escuela secundaria.