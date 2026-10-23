Programa Nacional de Educación Financiera: qué propone la iniciativa presentada por Capital Humano

El Ministerio de Capital Humano presentó el Programa Nacional de Educación Financiera, destinado a la enseñanza de herramientas económicas y financieras para jóvenes, estudiantes y docentes. La iniciativa contempla la participación de entidades bancarias públicas y privadas.

Durante la presentación, la ministra Sandra Pettovello firmó un convenio de cooperación con representantes de los bancos. El acuerdo establece una articulación entre la cartera nacional y el sector financiero para desarrollar la propuesta.

Según informó el Ministerio, el objetivo es incorporar estos contenidos desde la escuela. La formación apunta a brindar conocimientos para la administración de recursos y la toma de decisiones económicas.

La capacitación docente registra más de 49.000 inscriptos

Como parte de las acciones vinculadas con el Programa Nacional de Educación Financiera, Capital Humano informó que continúa la capacitación de educadores a través del Instituto Nacional de Formación Docente.

De acuerdo con los datos difundidos por la cartera, esa instancia registra más de 49.000 inscriptos. La cifra corresponde a personas anotadas y no precisa cuántas completaron la formación.

La propuesta incluye herramientas prácticas y recursos didácticos para trabajar los contenidos en clase. También contempla webinars destinados a acompañar su aplicación en el aula.

Qué información se difundió sobre su implementación

El Programa Nacional de Educación Financiera fue presentado con una proyección de alcance nacional. La comunicación oficial no detalló un cronograma de incorporación en las escuelas ni las jurisdicciones que participarán en una primera etapa.

Tampoco se especificaron el presupuesto, la duración de las actividades o las funciones que asumirá cada entidad bancaria dentro del convenio. La participación del sector público y privado fue anunciada como parte del esquema de cooperación.

Por el momento, la información difundida identifica a jóvenes, estudiantes y docentes como destinatarios y a la capacitación del Instituto Nacional de Formación Docente como una de las acciones en curso. Los materiales previstos comprenden recursos didácticos, herramientas prácticas y encuentros virtuales.