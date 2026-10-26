Senado Juvenil: estudiantes de Paraná presentaron proyectos y debatieron propuestas

Estudiantes secundarios participaron de la instancia departamental del Senado Juvenil en el Centro Provincial de Convenciones. Con la presencia de la vicegobernadora Alicia Aluani, expusieron iniciativas sobre educación, seguridad vial, ciudadanía digital y otras problemáticas.
La instancia departamental del Senado Juvenil Entrerriano se desarrolló este lunes en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, con la participación de estudiantes secundarios que presentaron y defendieron proyectos vinculados con distintas problemáticas sociales. La actividad contó con la presencia de la vicegobernadora Alicia Aluani y la senadora departamental Claudia Silva.
El encuentro formó parte de una nueva edición del programa provincial, que cuenta con 34 años de trayectoria ininterrumpida y busca promover la participación democrática, el debate y la formación ciudadana entre los jóvenes entrerrianos.
Durante la jornada, las delegaciones estudiantiles expusieron iniciativas relacionadas con el uso de la tecnología en las escuelas, la prevención del abandono escolar, la seguridad vial, la salud emocional y la educación ciudadana.
Alicia Aluani destacó la importancia de escuchar a los jóvenes
La vicegobernadora y presidenta del Senado, Alicia Aluani, valoró el compromiso de los estudiantes y remarcó la importancia de generar espacios donde sus propuestas puedan convertirse en iniciativas legislativas. “Es un espacio de encuentro y una oportunidad para que las ideas de los jóvenes puedan convertirse en un proyecto de ley; el aporte de los jóvenes es muy importante”, expresó.
Además, sostuvo que las instituciones deben garantizar que la participación estudiantil tenga una incidencia real. “Quienes tenemos responsabilidades institucionales tenemos la obligación de escucharlos: la participación juvenil no puede ser solamente una invitación a hablar, también debe ser una oportunidad para que sus ideas sean tenidas en cuenta”, afirmó.
Aluani también destacó el valor del diálogo democrático y alentó a los estudiantes a defender sus propuestas mediante el intercambio de argumentos.
“Defender una idea no significa cerrarse a las demás: significa poder explicarla, escuchar, reflexionar y encontrar puntos de encuentro”, señaló.
Un espacio para conocer el trabajo legislativo
La senadora Claudia Silva resaltó que el programa permite a los estudiantes conocer el funcionamiento de las instituciones democráticas y comprender cómo se elaboran las leyes. “Es una experiencia única que enseña a ver cómo se transita la actividad legislativa desde adentro: cómo se proponen las ideas, cómo se defienden y se plasman en proyectos, que luego pueden convertirse en ley”, manifestó.
Por su parte, la coordinadora del Senado Juvenil, Claribel García, destacó que la iniciativa permite poner en valor las inquietudes y propuestas de los adolescentes.
La funcionaria también reconoció el acompañamiento de los docentes asesores, a quienes consideró fundamentales para el desarrollo de las actividades.
Los proyectos que presentaron los estudiantes
Tras el acto de apertura, los representantes de las instituciones educativas comenzaron la exposición y defensa de sus propuestas ante un jurado evaluador.
Entre los trabajos presentados se encontraron:
- Instituto Miguel de Cervantes Saavedra: Capacitación obligatoria a docentes sobre el uso pedagógico del celular.
- Escuela Manuel Belgrano: Mi primera Reco.
- Paraná High School: El casco no es una opción, es protección.
- Escuela Gobernador Ricardo Ramón López Jordán: Ley Integral para la prevención del abandono escolar.
- Escuela del CAE: Formación en ciudadanía digital para jóvenes entrerrianos.
- Escuela del CAE: Un botón más seguro.
- Escuela Técnica Puerto Nuevo: Ley Aguarupé.
- Escuela Monseñor Abel Bazán y Bustos: Fortalecimiento de la Geografía de Entre Ríos en la Educación Secundaria.
- Escuela Técnica General Francisco Ramírez: Hablar para cuidarnos.
- Jesús El Maestro: Movilidad con responsabilidad.
- Escuela República de Entre Ríos: Tu Lugar de Escucha.
- Escuela Del Centenario: Día no laborable provincial en conmemoración del fallecimiento del general Justo José de Urquiza.
Autoridades presentes y continuidad del programa
La apertura contó además con la participación del presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca; la directora departamental de Escuelas de Paraná, Silvia Faure; y las coordinadoras Claribel García y Eugenia Alasino. También asistieron representantes del Poder Ejecutivo, autoridades legislativas, docentes y familiares de los estudiantes.
Durante su intervención, Aluani recordó que, independientemente de cuál fuera el proyecto seleccionado para representar a Paraná Ciudad, todas las propuestas conservaban su importancia como expresión de las inquietudes de los jóvenes.
El Senado Juvenil continuará con sus instancias de participación, en las que los estudiantes tendrán la posibilidad de profundizar sus conocimientos sobre el funcionamiento legislativo y la construcción de consensos.