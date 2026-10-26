Frigerio recorrió la nueva Jefatura Departamental y destacó el cambio tras 18 años de espera

La nueva Jefatura Departamental de Paraná comenzó a recibir al personal policial en el edificio ubicado sobre calle Laprida, a metros de Santiago del Estero. El gobernador Rogelio Frigerio recorrió las instalaciones junto al ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González. Durante la visita, las autoridades destacaron la inversión y las mejoras en las condiciones laborales de los efectivos.

El mandatario provincial explicó que la construcción permitirá reemplazar el inmueble alquilado de calle Gualeguaychú, donde la Jefatura funcionó durante aproximadamente 18 años. La obra había comenzado años atrás, permaneció paralizada durante un período prolongado y fue retomada a mediados de 2023.

"Tuve la oportunidad de visitar la vieja jefatura y la verdad que el contraste es tremendo", expresó Frigerio. Además, recordó: "En la anterior jefatura, alquilada desde 2009, se le dijo al personal que iba a ser por muy poco tiempo, debido al deterioro que ya tenía en aquel entonces ese predio, y al final estuvieron 18 años".

Frigerio destacó las nuevas condiciones para los policías

El gobernador remarcó que el edificio forma parte de una política destinada a mejorar las condiciones de trabajo de los efectivos y fortalecer la infraestructura de seguridad en la provincia.

"Creo que es un edificio como el que merece nuestra policía. Hay mucho de simbólico acá, porque esta idea de cuidar a los que nos cuidan, de darles dignidad, un lugar digno, que además sea agradable para los que lo visitan, entre otras cosas, para radicar una denuncia o hacer un trámite", manifestó.

Frigerio también confirmó que el traslado ya había comenzado, aunque todavía quedaban pendientes algunas cuestiones técnicas. "Ya se están trasladando, hay gente que se mudó. Faltan algunos detalles finales, como la conexión de gas, pero ya hay personal que está disfrutando de este nuevo lugar", explicó.

Una inversión de $11.000 millones y un ahorro en alquileres

Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, explicó que las nuevas instalaciones permitirán concentrar distintas dependencias policiales y reducir los gastos derivados del alquiler de inmuebles.

"La idea es centralizar todo lo que era la Departamental Paraná y traerlo acá. Hay oficinas de sobra y vamos a tratar de trasladar algunas dependencias que tenemos en inmuebles alquilados para evitar gastos superfluos y concentrar el funcionamiento de la Jefatura Central y la Departamental", señaló el funcionario.

Respecto del edificio anterior, Roncaglia confirmó que será devuelto a su propietario. "Se pagaban alrededor de 5 millones de pesos por mes, que ahora no se van a pagar. Eso es un ahorro para el Estado. Acá no se produjo un gasto, sino una inversión importante", afirmó.

Las diferencias con el antiguo edificio

Durante la recorrida, las autoridades también visitaron las instalaciones de calle Gualeguaychú, donde constataron el deterioro de distintos sectores utilizados por los efectivos policiales.

Roncaglia describió las condiciones del inmueble anterior y expresó: "Mirábamos las caras de los funcionarios que estaban en Gualeguaychú y se notaba tristeza, porque el lugar es triste. Lleno de humedad, las paredes descascaradas, los baños, el dormitorio y la cocina".

El ministro consideró que las nuevas condiciones edilicias también tendrán consecuencias positivas en el desempeño de los trabajadores. "Si ellos viven en un lugar adecuado y se les reconoce el bienestar, el resultado hacia la sociedad va a ser diferente", sostuvo.

La emoción del jefe de Policía por las nuevas instalaciones

El jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, expresó su satisfacción por el avance de la obra y destacó especialmente la reacción de los efectivos que comenzaron a ocupar las nuevas oficinas.

"Estoy feliz por el personal, porque lo manifiestan, porque lo ven y porque van a hacer uso de estas instalaciones", expresó. También manifestó: "Uno como jefe quiere dejar algo y esto significa mucho".

González relató algunas situaciones que se produjeron durante el traslado y que reflejaron, según su apreciación, la importancia de contar con instalaciones adecuadas. "Las personas que vinieron a traer el mobiliario, había gente que lloraba", contó.

Nuevos patrulleros y cambios en los uniformes

Durante la recorrida también se hizo referencia a las inversiones destinadas al equipamiento policial. González destacó la incorporación de vehículos y señaló que una de las unidades recientemente adquiridas fue asignada a la Jefatura Departamental Paraná.

"Ustedes ven ahí un móvil policial que tiene 140 kilómetros. Ese vehículo fue de una compra que se hizo, que se expuso en Plaza Mansilla, pero estaba en reserva y hoy tiene asignación a la Jefatura Departamental Paraná", detalló.

Finalmente, el jefe policial anticipó modificaciones progresivas en la vestimenta de los efectivos. "Se va a empezar a cambiar el uniforme. Las camisas pasan a remeras. Todo lleva su tiempo en esta transformación, pero tiene que ver con la tecnología y las herramientas que debemos tener para afrontar nuestra labor", explicó.