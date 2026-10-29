Concordia: un remisero habría sufrido una descompensación y chocó contra una camioneta

Un remisero chocó contra una camioneta estacionada este jueves por la mañana en calle 25 de Mayo, en Concordia. El conductor manifestó que había sufrido una descompensación antes de perder el control del automóvil.

El siniestro ocurrió alrededor de las 7.45 e involucró a un Chevrolet Corsa y una Volkswagen Amarok. La camioneta se encontraba estacionada cuando recibió el impacto en su parte posterior.

Después del choque, personas que estaban en el lugar acudieron a auxiliar al conductor. Posteriormente, una ambulancia lo trasladó al hospital Delicia Concepción Masvernat, según informó el Diario Río Uruguay.

El conductor relató que se había descompensado

Según expresó el remisero a quienes lo socorrieron, un problema de salud habría precedido a la pérdida de control del Corsa. Esa fue la explicación que brindó sobre lo sucedido.

La descompensación señalada por el conductor constituye una versión preliminar sobre las circunstancias del hecho. No se informó un diagnóstico médico que permitiera precisar qué le ocurrió.

Pese al estado que presentaba después del impacto, el hombre pudo aportar sus datos de identidad. Permaneció en el lugar hasta que recibió asistencia para su traslado.

Los daños en los vehículos

El automóvil utilizado como remis sufrió los daños más importantes del choque. Las consecuencias se concentraron en su parte delantera.

La Amarok recibió el golpe desde atrás mientras permanecía estacionada sobre calle 25 de Mayo. La información disponible no detalló el alcance de los daños en esa camioneta.

El impacto motivó la presencia de personal policial en ese sector de Concordia. En el procedimiento intervinieron efectivos del Comando Radioeléctrico.

El traslado al hospital Masvernat

El remisero fue llevado en ambulancia al hospital para recibir atención y evaluar su estado de salud. De manera preliminar, se indicó que habría sufrido algunos golpes.

Hasta el momento no se difundió un parte médico sobre las lesiones ni sobre la posible descompensación mencionada por el conductor. Tampoco se informó si debió permanecer internado.