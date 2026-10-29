La comparación entre los jugadores de Boca y River: quién tiene el plantel más valioso

Boca y River volverán a encontrarse este domingo en una nueva edición del Superclásico. La Bombonera será el escenario del partido, que comenzará a las 15 y corresponderá a la fecha 15 del Torneo Clausura.

Con el encuentro cada vez más cerca, Rodolfo Arruabarrena y Leonardo Ponzio trabajan en la definición de sus equipos. Ambos cuentan con figuras de trayectoria internacional y jóvenes que se ganaron un lugar en sus respectivos planteles.

Esa combinación también se refleja en las cotizaciones de Transfermarkt: River alcanza una valuación de 124,5 millones de euros y Boca suma 111,375 millones. La diferencia es de 13,125 millones; se trata de estimaciones de mercado, no de precios de venta acordados.

Almada, el futbolista más valioso de ambos planteles

Thiago Almada encabeza el ranking del Superclásico con una cotización de 20 millones de euros. El mediocampista de River supera por 8 millones a Tomás Aranda, el jugador mejor valuado de Boca.

En el conjunto de Núñez, el segundo puesto pertenece a Santiago Beltrán, estimado en 11 millones de euros. Tobías Andrada completa el podio con 10 millones, por lo que los tres primeros reúnen un valor de 41 millones.

Ángel Correa y Lucas Beltrán aparecen a continuación, con 8 millones de euros cada uno. Francisco Ortega y Aníbal Moreno están valuados en 7 millones, mientras que Mauro Arambarri y Lautaro Rivero figuran con 6 millones.

Aranda lidera en Boca, pero no jugará el Superclásico

Tomás Aranda ocupa el primer lugar del plantel de Boca con una cotización de 12 millones de euros, aunque no participará del encuentro. Detrás se ubica Milton Delgado, con 10 millones.

Leonel Flores completa los tres primeros puestos con una valuación de 8 millones de euros. Lautaro Di Lollo aparece con 7 millones y Sebastián Villa, con 6 millones.

Santiago Ascacíbar tiene una estimación de 5,5 millones de euros. Leandro Paredes, Ayrton Costa y Facundo Herrera comparten un valor de 5 millones, mientras que Miguel Merentiel figura con 4,5 millones.

Las cotizaciones de otros nombres del clásico

En River, Sebastián Driussi, Gonzalo Montiel y Fausto Vera están valuados en 4,5 millones de euros cada uno. Tomás Galván aparece con 4 millones y Rafael Santos Borré, con 3,5 millones.

Por el lado de Boca, Leandro Lozano y Lautaro Blanco tienen una cotización de 4 millones de euros. Alan Velasco y Williams Alarcón figuran con 2,8 millones, mientras que Álvaro Montero y Malcom Braida alcanzan los 2,5 millones.

Entre los referentes más experimentados del Superclásico, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña están estimados en un millón de euros cada uno. En Boca, Agustín Marchesín y Rodrigo Battaglia tienen una valuación de 500 mil euros por jugador.