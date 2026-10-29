Presentaron la ExpoPyMes Tala 2026: habrá 150 expositores y tres noches de espectáculos

La ExpoPyMes Tala 2026 se presentó este jueves y confirmó una programación de tres jornadas con exposición productiva, gastronomía y música en vivo. La edición número 29 se desarrollará el 6, 7 y 8 de noviembre en el predio multieventos de Rosario del Tala.

El encuentro coincidirá con el 227.º aniversario de la fundación de la ciudad, que se conmemora el sábado 7. Participarán alrededor de 150 expositores, entre artesanos, emprendedores y pequeñas y medianas empresas.

“Este año se agregó un día más, el viernes 6, para todos los artistas locales”, explicó a Elonce el intendente Juan Ramón Medina. La presentación también contó con autoridades provinciales e integrantes del equipo organizador.

Los expositores y el objetivo de la muestra

Natalia Prado, directora de Programas y Programación Cultural de Entre Ríos, destacó la participación de “la producción, el comercio y las artesanías locales y regionales”. Señaló que esas actividades estarán representadas en los stands durante las tres jornadas.

Medina sostuvo que la organización busca generar oportunidades para la actividad privada. “No hacemos esta expo con un afán de lucro para la comisión y para el municipio, sino para colaborar con los emprendedores, el comercio y las pymes”, expresó.

Patricia Olivera, directora de Producción e Industria municipal, detalló que la ExpoPyMes Tala 2026 incluirá un sector gastronómico y juegos para niños. Habrá cerveza artesanal y propuestas de comercios locales y puestos de otras localidades, con empanadas, pizzas, hamburguesas y sándwiches, entre otras opciones.

La programación musical de las tres noches

Germán Gatti, director de Comunicación Institucional, Prensa y Cultura municipal, explicó que el viernes estará dedicado a artistas de Rosario del Tala y la zona. Participarán grupos de danzas y el cierre estará a cargo de La Musiquera, de San Salvador.

El sábado se presentará Matías Valdez, junto con Litoral Mitá, Estilo Vargas y Cazadores Inocentes, de Concepción del Uruguay. También habrá cuadros de danza vinculados con la historia de la ciudad, en el marco del aniversario.

Expopymes Tala 2026 se realizará el 6, 7 y 8 de Noviembre

Para el domingo fueron anunciados Monchito Merlo, Gonzalo Villarino con un tributo al rock nacional y el folclorista Franco Massignani. El cierre será con Valentina Márquez. Según indicó Gatti, los espectáculos comenzarán a partir de las 20.

Cuánto cuestan las entradas y dónde comprarlas

Olivera informó que la entrada del viernes costará $5.000. Para el sábado y el domingo, el valor anunciado es de $20.000 por jornada.

Gonzalo Núñez, secretario privado e integrante de la comisión organizadora, señaló que las entradas para sábado y domingo también pueden adquirirse mediante Central Ticket, buscando el nombre de la exposición. La plataforma ofrece opciones de campo y platea, según la ubicación elegida.

Sobre la participación comercial en la ExpoPyMes Tala 2026, Núñez afirmó que quedan pocos espacios disponibles para stands. Medina agregó que quienes visiten la ciudad podrán acampar en el parque balneario municipal durante el fin de semana.