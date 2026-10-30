La creciente del río Paraná obligó a modificar el lugar de embarque de las excursiones náuticas en la ciudad de Paraná. El pontón ubicado en la zona de la Costanera, desde donde habitualmente parten los paseos turísticos, quedó temporalmente fuera de operación debido al avance del agua. Como alternativa, se habilitó el Balneario Municipal para el embarque de pasajeros en embarcaciones de pequeño porte.

La decisión fue acordada por la Asociación Ambientalista Ñanderecó y los prestadores de servicios de turismo náutico, con el aval de la Prefectura Naval Argentina. La medida busca garantizar la continuidad de las excursiones mientras las condiciones del río impidan utilizar el punto de partida habitual.

Por la creciente del río Paraná, cambiaron el lugar de embarque de las excursiones náuticas

Durante una recorrida realizada este viernes, Elonce constató que el agua se encontraba al borde del acceso al pontón. La última medición en el puerto de Paraná marcó 4,29 metros, dos centímetros por encima del registro anterior de 4,27 metros.

Las excursiones continuarán desde el Balneario Municipal

El nuevo esquema de embarque tendrá carácter transitorio y estará vigente mientras persistan las condiciones que dificultan la utilización del pontón de la Costanera. La disposición alcanza exclusivamente a las embarcaciones de pequeño porte y contempla las medidas de seguridad establecidas por la autoridad marítima.

Entre las actividades que parten habitualmente desde la zona portuaria se encuentran las excursiones al Islote Curupí y otros paseos náuticos. Las visitas al islote continúan realizándose, aunque con modificaciones en los puntos de embarque y llegada debido al nivel del río.

Desde las entidades involucradas señalaron que el objetivo es mantener la actividad turística sin comprometer la seguridad de los visitantes y prestadores. La decisión también cobra importancia durante esta época del año, cuando numerosas instituciones educativas realizan visitas programadas al Islote Curupí.

El río Paraná alcanzó los 4,29 metros y continúa creciendo

Durante la recorrida de Elonce por la Costanera se observó una importante presencia de camalotes, ramas y troncos arrastrados por la corriente, además de residuos que circulaban por el río. El movimiento de vegetación flotante se intensificó en los últimos días, en coincidencia con el aumento del nivel del agua.

La creciente también modificó las condiciones de navegación en distintos sectores del río. Por ese motivo, se recomendó extremar las precauciones ante la presencia de camalotes y otros elementos flotantes que pueden dificultar el desplazamiento de las embarcaciones.

Asimismo, se advirtió que entre la vegetación arrastrada por el agua pueden encontrarse animales, algunos de ellos ponzoñosos, por lo que se aconsejó evitar el contacto con los camalotes. Durante la recorrida también se registró una importante presencia de mosquitos, por lo que se recordó la recomendación de utilizar repelente.

Una medida preventiva mientras persista la creciente

La suspensión del embarque desde el pontón no implica la interrupción general de las excursiones náuticas, sino una modificación provisoria de su funcionamiento. Las actividades podrán continuar desde el punto alternativo habilitado, de acuerdo con las condiciones de seguridad y las características de cada embarcación.

La Asociación Ambientalista Ñanderecó y los prestadores turísticos mantendrán este esquema mientras el nivel del río Paraná impida operar con normalidad desde la Costanera. La evolución de la creciente determinará cuándo podrá retomarse el embarque habitual.