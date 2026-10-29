Romero se reunió con 17 vecinales de la zona sur de Paraná y acordó atender reclamos

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, se reunió con representantes de 17 comisiones vecinales de la zona sur de la ciudad, en un encuentro realizado en la sede de Los Pinos. Durante la reunión, los vecinos presentaron una carpeta con las principales necesidades de cada barrio, mientras que las autoridades municipales se comprometieron a trabajar sobre los reclamos y evaluar los avances dentro de un mes.

La actividad reunió a integrantes de la agrupación Vecinales Unidas de la Zona Sur, funcionarios municipales y vecinos. Entre los principales pedidos figuraron mejoras en el alumbrado público, tareas de bacheo, colocación de contenedores y mantenimiento de distintos sectores.

Romero destacó la organización de las comisiones vecinales y la participación de los vecinos, que permitió abordar las necesidades de cada sector de manera conjunta. “Una hermosa reunión con 17 vecinales que se han dado en llamar Vecinales Unidas Zona Sur”, expresó la intendenta.

Rosario Romero destacó la organización de los vecinos

La presidenta municipal explicó que los representantes barriales prepararon un relevamiento de las necesidades de cada comisión vecinal, lo que permitió ordenar los planteos y establecer una agenda de trabajo.

“En forma muy ordenada, en una carpeta me plantearon vecinal por vecinal los requerimientos”, señaló Romero, quien destacó que el encuentro contó con una importante participación.

La intendenta estimó que alrededor de 150 personas asistieron a la reunión realizada en el salón y patio de la vecinal Los Pinos.

Sobre los compromisos asumidos por el Municipio, explicó: “Nos comprometimos a empezar a abordarlos y dentro de un mes hacer una evaluación de hasta dónde llegamos, qué cosas las tenemos que postergar porque no hemos llegado”.

Romero reconoció que algunos pedidos requerirán más tiempo para concretarse, por lo que consideró necesario establecer prioridades y mantener el diálogo con las comisiones.

“Todos los reclamos son reclamos lógicos, algunos más difíciles, probablemente esos no se puedan cumplir enseguida, pero los tomamos”, afirmó.

También valoró la participación de su equipo de gestión y el respeto con el que se desarrolló el encuentro. “Qué lindo trabajar así. Porque de eso se trata, ponerse en común y hacer gestión”, sostuvo.

David Cáceres resaltó el trabajo conjunto con las vecinales

El viceintendente de Paraná, David Cáceres, también participó de la reunión y destacó la importancia de mantener un vínculo permanente entre el Municipio y las organizaciones barriales.

“Para nosotros es una práctica rutinaria. No concebimos otra forma de administrar la Municipalidad y el Estado, sino es con el trabajo conjunto con los vecinos, con las vecinas”, expresó.

Cáceres reconoció especialmente el compromiso de los representantes vecinales que, además de sus responsabilidades barriales, se desempeñan como trabajadores municipales.

El viceintendente señaló que esa articulación permite identificar las necesidades de cada zona y planificar intervenciones de manera más eficiente.

“En esta época de crisis, de falta de financiamiento nacional y provincial, que el trabajador municipal le ponga ese ímpetu y quiera organizarse con su vecino y vecina, que nos ayude a articular trabajo, a ser más eficiente, a sectorizar y zonificar el abordaje territorial, nos pone muy contentos”, manifestó.

Asimismo, destacó el esfuerzo de quienes participan de las comisiones vecinales y consideró que la organización comunitaria permite proyectar mejoras para los próximos meses.

Ignacio Humhoffe detalló los principales reclamos

El presidente de la comisión vecinal Los Pinos, Ignacio Humhoffe, explicó que Vecinales Unidas de la Zona Sur está integrada por 17 comisiones que decidieron trabajar en conjunto para resolver problemas compartidos.

Según contó, la iniciativa surgió entre trabajadores municipales que comenzaron a colaborar con otros barrios cercanos, aprovechando su conocimiento de las distintas áreas de la administración local.

“Como nosotros tenemos nuestro barrio, que siempre nos gusta verlo lindo, también nos gusta que los barrios aledaños se vean lindos”, expresó.

Humhoffe explicó que comenzaron a colaborar con pedidos vinculados al mantenimiento urbano y los servicios públicos. Entre las necesidades mencionó luminarias, pavimentación, bacheo y reparación de cañerías.

“Fuimos ayudándonos y se armó este grupo hermoso que tenemos ahora, que se llama Vecinales Unidas de la Zona Sur”, destacó.

Respecto de los compromisos asumidos durante la reunión, indicó que la intendenta se comprometió a atender distintos requerimientos de los barrios.

“Se comprometió con los contenedores, con algunos despejes de luminarias, con algunos bacheos que faltan en algunos barrios, todas cosas esenciales que necesitamos”, detalló.

El vecinalista también aclaró que, en el caso particular de Los Pinos, no registraban inconvenientes con la presión del agua potable.

Edgardo Taborda recordó cómo nació Vecinales Unidas

Por su parte, Edgardo Taborda, otro de los referentes de la agrupación, expresó su satisfacción por la participación de las autoridades municipales y recordó que el espacio comenzó a organizarse siete meses atrás.

“Estamos muy contentos con la presencia de la señora intendenta. Cuando formamos esto con Nacho hace siete meses, era un sueño, y se hizo realidad”, manifestó.

Taborda explicó que el principal objetivo de la organización es acompañar a las 17 comisiones vecinales y canalizar las necesidades de los distintos barrios.

“Queremos contener las 17 vecinales, que la verdad que demanda mucho”, señaló.

El referente barrial también valoró el respaldo de la gestión municipal y manifestó sus expectativas respecto de las soluciones que puedan concretarse.

El encuentro finalizó con el compromiso de mantener el trabajo conjunto entre las comisiones vecinales y las distintas áreas municipales. Dentro de un mes, las partes prevén realizar una nueva evaluación para determinar qué pedidos pudieron resolverse, cuáles continúan pendientes y qué intervenciones deberán priorizarse.