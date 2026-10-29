Brindaron una capacitación gratuita en RCP y primeros auxilios en el Club Talleres

REDACCIÓN ELONCE
La capacitación en RCP y primeros auxilios se realizó con profesionales de la UADER. Desde el Club Talleres destacaron ante Elonce la importancia de saber actuar ante emergencias y anunciaron una nueva jornada gratuita para el 13 de noviembre.
Una capacitación en RCP y primeros auxilios se desarrolló este jueves en la sede de calle Toribio Ortiz del Club Talleres de Paraná, con la participación de socios, deportistas y vecinos. La actividad estuvo a cargo de profesionales de la Facultad de Ciencias de la Vida y de la Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), quienes enseñaron cómo reconocer situaciones de emergencia y brindar asistencia inicial.
La presidenta de la institución, Carina Ramos, destacó ante Elonce que la propuesta formó parte de un programa de formación destinado a brindar herramientas prácticas a la comunidad. La iniciativa buscó que los participantes adquirieran conocimientos para intervenir ante accidentes y otras situaciones que requieran una respuesta inmediata.
"Es una oportunidad para los socios del club, pero también para la comunidad, porque esta era una capacitación, un taller abierto a los vecinos y vecinas de la ciudad", expresó Ramos. Además, agradeció la participación de los asistentes y el acompañamiento de las profesionales universitarias.
El compromiso del club con la comunidad
La dirigente explicó que la institución procuró organizar estos encuentros todos los años, con una propuesta que trasciende la actividad deportiva. El objetivo fue ofrecer espacios de aprendizaje que contribuyan a la prevención y al cuidado de las personas.
"Nosotros entendemos que tenemos un plan de capacitación que ofrecemos a los socios y socias del club, siempre con una mirada abierta de la comunidad", sostuvo Ramos.
Por su parte, Daniela Abisay, licenciada en Enfermería de la UADER, explicó que durante el taller se abordaron conceptos relacionados con la cadena de supervivencia y las primeras acciones que cualquier ciudadano puede realizar ante una emergencia.
La importancia de aprender RCP y primeros auxilios
Abisay destacó que la formación permite que más personas estén preparadas para intervenir mientras llega la asistencia médica. "Es muy importante hoy poder estar capacitado y saber que tenemos el poder de salvar vidas tan solo en nuestras manos", manifestó.
Durante la jornada se enseñaron nociones de reanimación cardiopulmonar, reconocimiento de situaciones de riesgo y procedimientos básicos de asistencia. También se explicó cómo diferenciar una urgencia de una emergencia y por qué resulta fundamental actuar oportunamente.
Silvana Tablada, licenciada en Enfermería y docente de la facultad, remarcó la importancia de una respuesta rápida. "Es muy importante actuar para evitar o minimizar los riesgos posteriores que puede llegar a ocurrir ante una situación de emergencia", señaló.
Los accidentes más frecuentes en espacios deportivos
Tablada explicó que los conocimientos resultan especialmente útiles en clubes, donde pueden producirse accidentes durante entrenamientos, competencias y actividades recreativas.
"Puede ser desde una caída hasta un ahogamiento, a una obstrucción de vía aérea como a una parada cardíaca", enumeró la profesional al referirse a las situaciones que pueden requerir asistencia inmediata.
Otro de los temas abordados fue la prevención de complicaciones por picaduras de abejas y avispas, especialmente ante la proximidad del verano. Las capacitadoras destacaron la necesidad de identificar posibles antecedentes de alergias entre quienes concurren habitualmente a las instalaciones.
La prevención de reacciones alérgicas
Abisay explicó que conocer las condiciones de salud de los integrantes de una institución permite anticiparse a determinadas situaciones y organizar una respuesta adecuada.
"Dentro del club tenemos familias. Esas familias nosotros como el club propiamente tenemos que saber qué persona está asistiendo y si esa persona tiene una condición que sea alérgica", sostuvo.
La profesional también indicó que la disponibilidad de medicamentos debe evaluarse según las necesidades de cada institución, considerando sus costos y fechas de vencimiento. En ese sentido, remarcó que la prevención comienza con el conocimiento de las personas que participan de las actividades.
Anunciaron una nueva capacitación gratuita
Al finalizar el encuentro, Ramos confirmó que el 13 de noviembre, a las 17, se realizará otra capacitación en RCP y primeros auxilios en el predio del Club Talleres ubicado en calle Yrigoyen 593 de Paraná.
La jornada será gratuita y estará abierta a socios, deportistas, cuerpos técnicos y vecinos interesados en adquirir conocimientos para responder ante situaciones de emergencia.
"El día 13 de noviembre vamos a hacer este mismo taller, esta misma capacitación en el otro predio que tenemos en calle Irigoyen 593 a las 17 horas", anunció la presidenta.