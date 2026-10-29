Frigerio destacó el potencial de Entre Ríos para atraer inversiones mineras y energéticas

El gobernador Rogelio Frigerio participó de una ronda de negocios que reunió a 43 grandes proyectos y cerca de 1.800 pymes. Destacó el potencial industrial y logístico de Entre Ríos para abastecer a los sectores minero y energético, y reclamó mejores condiciones de financiamiento.
El gobernador Rogelio Frigerio destacó el potencial industrial y logístico de Entre Ríos para participar en grandes inversiones mineras y energéticas, durante la primera Ronda de Negocios RIGI, realizada en Rosario y organizada por el Ministerio de Economía de la Nación. El encuentro reunió a representantes de 43 grandes proyectos de inversión y cerca de 1.800 pequeñas y medianas empresas y proveedores de todo el país.
La actividad se desarrolló en la Estación Fluvial de Rosario y tuvo como objetivo generar oportunidades comerciales, promover la incorporación de empresas nacionales a grandes emprendimientos y fortalecer las cadenas de valor productivas. Más de 50 empresas entrerrianas participaron de la convocatoria.
Durante su exposición, Frigerio sostuvo que el crecimiento de la minería y la energía representa una oportunidad para provincias que, como Entre Ríos, cuentan con una matriz productiva vinculada principalmente a la agroindustria.
El potencial industrial y logístico de Entre Ríos
El mandatario remarcó que la provincia dispone de empresas con experiencia en actividades industriales que pueden incorporarse como proveedoras de los nuevos proyectos de inversión. “Tenemos industria metalmecánica, metalúrgica; por nuestra ubicación geográfica somos un polo logístico con un enorme potencial”, expresó Frigerio al referirse a las ventajas productivas de Entre Ríos.
En ese sentido, destacó que varias firmas entrerrianas ya participan en la cadena de proveedores de Vaca Muerta. “Hay muchas empresas que son proveedoras de Vaca Muerta y eso abre una nueva oportunidad para generar puestos de trabajo, y lo mismo va a ocurrir sin duda en la minería”, señaló.
La importancia de los puertos para el desarrollo productivo
Frigerio también planteó la necesidad de avanzar en una estrategia regional de infraestructura y logística que permita acompañar el crecimiento de las actividades minera y energética. “Vamos a necesitar los puertos de Santa Fe, los puertos de Corrientes y los puertos de Entre Ríos”, afirmó, al destacar la importancia de contar con vías de transporte y salida para la producción.
En esa línea, consideró que las provincias deben complementar sus capacidades en lugar de competir entre sí. “Acá no hay competencia. Todos somos importantes y necesarios en este desafío”, sostuvo.
Incentivos para atraer nuevas inversiones
Durante el encuentro, el gobernador también se refirió a las herramientas impulsadas por su administración para promover la radicación de empresas y ampliar la actividad económica provincial. “En Entre Ríos, a todas las nuevas inversiones no les cobramos ningún impuesto por los próximos 20 años, ni provinciales ni locales”, afirmó Frigerio al destacar los incentivos fiscales que, según explicó, ofrece la provincia.
El mandatario vinculó estas medidas con la necesidad de generar condiciones de previsibilidad para los proyectos productivos de largo plazo y favorecer la creación de puestos de trabajo.
Frigerio reclamó mejores condiciones de financiamiento
Otro de los puntos abordados fue la dificultad que enfrentan las pequeñas y medianas empresas para acceder a créditos destinados a ampliar su capacidad productiva. “Es muy difícil ser competitivo sin crédito; cuando tenemos crédito pagando las altas tasas de interés que todavía tenemos que pagar en la Argentina”, sostuvo el gobernador.
Frigerio consideró que el financiamiento en condiciones competitivas resulta fundamental para que las pymes argentinas puedan participar en las cadenas de proveedores de grandes inversiones y competir con empresas de otros países.
El rol de las provincias en los grandes proyectos
El mandatario también se refirió a la importancia de la estabilidad macroeconómica para impulsar nuevas inversiones, aunque advirtió que esa condición no resulta suficiente para extender los beneficios del crecimiento a las distintas regiones.
“Hace falta un trabajo conjunto entre la Nación y las provincias para ver cómo aprovechamos esas ventajas comparativas y competitivas que tenemos, esos recursos naturales que finalmente la política se decidió aprovechar después de muchísimos años de no hacerlo, y ahí el Estado tiene un rol importante”, afirmó.
Durante la jornada, Frigerio participó del panel denominado Potencial minero y oportunidades de desarrollo para las provincias, junto a los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, y Corrientes, Gustavo Valdés. La actividad fue moderada por el secretario de Coordinación de Producción de la Nación, Pablo Lavigne.
Un encuentro con gobernadores y representantes del sector minero
Previamente, el gobernador entrerriano presenció, junto a su par santafesino Maximiliano Pullaro, el panel La minería como vector de desarrollo regional, encabezado por el secretario de Minería de la Nación, Luis Enrique Lucero.
De ese espacio participaron los gobernadores Raúl Jalil, de Catamarca; Carlos Sadir, de Jujuy; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Gustavo Sáenz, de Salta; y Marcelo Orrego, de San Juan.
La primera Ronda de Negocios RIGI buscó facilitar el contacto entre grandes inversores y proveedores nacionales. En ese marco, la participación de las empresas entrerrianas estuvo orientada a identificar oportunidades comerciales vinculadas con la expansión de los sectores minero y energético.