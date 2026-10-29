La AFA aprobó el offside semiautomático: cuándo comenzará a utilizarse y cómo funciona

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aprobó este jueves la implementación del offside semiautomático a partir de 2027, una tecnología que permitirá detectar posiciones adelantadas con mayor precisión y reducir los tiempos de revisión arbitral. La decisión se tomó durante una reunión dirigencial y representó un nuevo avance en la modernización del fútbol argentino.

El sistema, denominado SAOT (Semi-Automated Offside Technology), combina cámaras de alta precisión, inteligencia artificial y tecnología de seguimiento de los futbolistas y la pelota. Su funcionamiento permitirá identificar posibles infracciones de fuera de juego y enviar alertas al equipo encargado del VAR.

La herramienta ya fue utilizada en competiciones internacionales, como el Mundial de Qatar 2022, y posteriormente fue perfeccionada para otras competencias. Su incorporación al fútbol argentino buscará agilizar las decisiones arbitrales en jugadas que suelen generar controversias.

Además, tal como ocurrió en la edición anterior, la Copa Argentina volverá a contar con el VAR a partir de los octavos de final. La implementación del sistema de videoarbitraje está prevista para esa instancia del certamen, que se disputará después de la finalización del Mundial 2026. Mientras todavía restan definirse algunos cruces de dieciseisavos de final, los equipos que avancen a la siguiente ronda contarán con esta herramienta arbitral.

Cómo funciona el offside semiautomático

A diferencia del VAR tradicional, que requiere revisar las imágenes y trazar manualmente las líneas para determinar una posición adelantada, el offside semiautomático procesa automáticamente los datos de los jugadores y del balón.

La versión más avanzada de esta tecnología utiliza 16 cámaras especializadas distribuidas alrededor del estadio. Estos dispositivos registran constantemente los movimientos de los futbolistas y permiten reconstruir sus posiciones durante cada jugada.

Además, el sistema puede identificar hasta 29 puntos de referencia corporal de cada jugador. Esa información se combina, en las versiones que incorporan esta función, con un sensor ubicado dentro de la pelota, que permite determinar el momento exacto del contacto con el balón.

Qué papel tendrán los árbitros y el VAR

Aunque el procedimiento automatizará buena parte de la detección de posiciones adelantadas, la decisión final continuará bajo responsabilidad del equipo arbitral.

Cuando el sistema identifique una posible infracción, enviará una alerta a los responsables del VAR. Los árbitros deberán verificar la información, evaluar la jugada y comunicar la decisión al juez principal.

De esta manera, la tecnología permitirá reducir los tiempos de análisis y mejorar la precisión de los fallos, sin reemplazar la intervención humana en situaciones que requieran interpretación.

Cuándo comenzará a utilizarse en el fútbol argentino

La implementación del offside semiautomático en Argentina está prevista para 2027, aunque su incorporación en todos los estadios de Primera División se proyectó para el segundo semestre.

El presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, adelantó que la primera prueba se realizará durante la final programada para el 12 de diciembre de 2026.

“Se viene el VAR semiautomático en el fútbol argentino a partir del año que viene. El primer caso de éxito va a ser la final del 12 de diciembre de este año”, expresó el dirigente.

La medida se anunció en el marco de las modificaciones aprobadas para la Liga Profesional 2027, que también incluirán un nuevo formato de competencia con 30 equipos, torneos Apertura y Clausura y una Tabla Anual.